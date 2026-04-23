Келдън Джонсън спечели наградата за "Най-добър шести човек" в НБА

Крилото Келдън Джонсън от Сан Антонио Спърс спечели наградата за „Най-добър шести чонек“ през сезона в (НБА.

26-годишният играч на „шпорите“, който кара седмия си сезон с тексасци, заслужи приза на името на легендата на Бостън Селтикс Джон Хавличек след проведено гласуване с участието на 100 журналисти. Така той се превръща във втория играч в историята на Сан Антонио след Ману Джинобили през 2008 година, който печели наградата.

Джонсън се възползва максимално добре от решението да започва от пейката, завършвайки сезона с 13,2 точки и 5,4 борби средно на мач, както и с 51,9% успеваемост на стрелбата от игра. Той е и единственият баскетболист, който се включва от пейката във всички 82 мача от редовния сезон на НБА.

„Малко е емоционално. Това е голямо постижение. Много усилена работа е необходима за спечелването на подобна награда“, заяви пред ESPN Келдън Джонсън.

Американецът завърши като петия най-резултатен състезател и четвърти по овладени топки в отбора на Сан Антонио, който бе с втория най-добър баланс в Лигата през редовния сезон - 62-20.

След като беше избран под номер 29 в драфта през 2019 година, Джонсън беше титуляр за Спърс в първите си четири сезона, започвайки от първата минута в 205 от 224 участия. По време на петата си кампания като играч в тексаския тим, продуктът на университета в Кентъки беше преместен на пейката и прие новата си роля с отворени ръце, а това се отплаща в дългосрочен план.

„Бях титуляр дълго време. Сега е мой ред да влизам от пейката. Просто продължавам да анализирам играта, влизам в игра от скамейката и си върша работата. Исках да бъда част от нещо специално тук, в Сан Антонио. Знаех, че ако искам да бъда полезен за отбора, играейки от пейката ще имам най-добра възможност. Първоначално беше трудно. Трябваше да контролирам егото си и да поставя отбора на първо място. След това всичко става възможно“, обясни Джонсън.

Крилото на Спърс получи 63 от 100 възможни гласа за първото място и събра 404 точки. Втори се нареди Хайме Хакес-младши (Маями Хийт), а трети остана Тим Хардауей-младши (Денвър Нъгетс). Наз Рийд (Минесота Тимбъруулвс), Айзея Стюарт (Детройт Пистънс) и Мичъл Робинсън (Ню Йорк Никс) получиха по един глас за първото място.

Снимки: Gettyimages