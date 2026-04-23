ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при юношите до 19 години

Отборът на ЦСКА спечели турнира за Купата на Българската федерация по баскетбол (Купа БФБ) за юноши до 19 години, който се проведе във Варна.

Тимът на старши треньора Планимир Дафинов се наложи над Миньор 2015 с 93:83 във финала на надпреварата в зала „Христо Борисов“.

Калоян Колев имаше ценен принос за успеха на „червените“ и оформи „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 10 борби, като бе избран и за Най-полезен играч на турнира.

Мартин Александров добави 21 точки, Георги Димов завърши с 15 точки и 5 откраднати топки, а Кристиян Каменски също направи „дабъл-дабъл“ 10 точки и 10 борби.

Ивайло Груев бе най-резултатен за Миньор 2015 с 20 точки. Денис Григоров се отчете със 17 точки и 6 асистенции, Иво Валентинов вкара 13, а Николай Михайлов записа 12 точки и 9 борби.

В спора за бронзовите отличия тимът на Черно море Тича надви Шумен със 79:76.

За варненци Станислав Колев отбеляза 24 точки. Борис Стойков завърши с 13 точки и 6 борби, а Кристофър Узунов регистрира 12 точки и 6 борби.

Снимка: БФБаскетбол

Победи за Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър в плейофните битки тази нощ

Апоел Тел Авив ще приеме Реал Мадрид в Ботевград в четвъртфиналите на Евролигата

Жан Монтеро от Валенсия е "Изгряваща звезда" на сезона в Евролигата

ФИБА избра домакините на световните първенства през 2030 и 2031 г.

Мануел Марков: След нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация

Коди Милър-Макинтайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

Треньорът на ЦСКА 1948 призна, че отборът тренира по 4 пъти на ден, похвали Левски и се надява на помощ от "сините"

Подготвя ли се голяма чистка? БФС не дава във втори пореден кръг възлови мачове на Топ 6 съдиите на България

Трети основен футболист може да не играе за ЦСКА срещу Левски

Карлос Насар пред Sportal.bg: Готов съм да покажа какво мога

50 дни преди Мондиала: Ламин Ямал е с разкъсано сухожилие

Асен Златев пред Sportal.bg: Работата на федерацията се осъществява на авариен режим

