ЦСКА триумфира с Купата на БФБ при юношите до 19 години

Отборът на ЦСКА спечели турнира за Купата на Българската федерация по баскетбол (Купа БФБ) за юноши до 19 години, който се проведе във Варна.

Тимът на старши треньора Планимир Дафинов се наложи над Миньор 2015 с 93:83 във финала на надпреварата в зала „Христо Борисов“.

Калоян Колев имаше ценен принос за успеха на „червените“ и оформи „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 10 борби, като бе избран и за Най-полезен играч на турнира.

Мартин Александров добави 21 точки, Георги Димов завърши с 15 точки и 5 откраднати топки, а Кристиян Каменски също направи „дабъл-дабъл“ 10 точки и 10 борби.

Ивайло Груев бе най-резултатен за Миньор 2015 с 20 точки. Денис Григоров се отчете със 17 точки и 6 асистенции, Иво Валентинов вкара 13, а Николай Михайлов записа 12 точки и 9 борби.

В спора за бронзовите отличия тимът на Черно море Тича надви Шумен със 79:76.

За варненци Станислав Колев отбеляза 24 точки. Борис Стойков завърши с 13 точки и 6 борби, а Кристофър Узунов регистрира 12 точки и 6 борби.

