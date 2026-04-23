  3. Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

  • 23 апр 2026 | 12:33
Министър Илиев награди бронзовата медалистка от Световното по таекуондо Дея Пеева

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев награди с почетен плакет бронзовата медалистка от Световното първенство по таекуондо за юноши и девойки в Ташкент Дея Пеева.

Българската състезателка достигна до полуфиналите в категория до 46 кг след четири убедителни победи и без загубен рунд.  В срещата за влизане във финала българката отстъпи пред представителката на Тайпе Чиенг Линг Уанг.

Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо
Дея Пеева спечели бронз на световното първенство по таекуондо

„Вие, младите спортисти, сте пример за вашите връстници със своята дисциплина, труд и постоянство. Продължавай да преследваш мечтите си със същата отдаденост и вяра в собствените си възможности. Поздравления за постигнатия успех. Сигурен съм, че те очакват още много победи и медали“, заяви министър Илиев.

С почетен плакет беше отличен и треньорът Венцислав Соколов.

