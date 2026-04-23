Борислава Христова стана шампионка на Гърция с Атинайкос

Отборът на Атинайкос, чийто екип носи българската националка Борислава Христова, беше обявен за шампион на Гърция. Това стана факт след решението на Гръцката федерация по баскетбол, обявена на официалния сайт на централата, за отхвърляне на жалбата на финалиста Панатинайкос.

Плейофната серия за трофея се разви драматично, след като първият мач между Атинайкос и Панатинайкос беше прекратен на почивката.

Двубоят приключи преждевременно при резултат 44:36 за домакините от Атинайкос, след като "зелените" решиха да не излязат на терена за второто полувреме, тъй като множество техни привърженици, които имаха билети за срещата, не бяха допуснати в залата.

Резултатът в серията преди този сблъсък бе 1-1 победи, тъй като съперниците влязоха във финала с по една победа помежду си от редовния сезон.