Оклахома Сити Тъндър се справи още веднъж с Финикс

Миналогодишният шампион Оклахома Сити Тъндър спечели втори пореден домакински мач в серията си от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА, побеждавайки Финикс Сънс със 120:107. „Гръмотевиците“ повториха убедителното си представяне от първия двубой, отново под водачеството на Шей Гилджъс-Алекзандър. Веднъж повели в началото на втората четвърт, домакините повече не изпуснаха преднината си и затвориха срещата, вземайки аванс от 2-0 победи.

Ден след като получи приза за „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове, Гилджъс-Алекзандър за пореден път доказа защо заслужава наградата, отбелязвайки 37 точки и давайки 9 асистенции. Домакините останаха без една от другите си звезди Джейлън Уилямс, който напусна игра в третата част с контузия в бедрото и не се завърна повече на полето, но завърши срещата с 19 точки. Центърът Чет Холмгрен записа 19 точки и 8 борби, а 6-те борби в атака на Айзея Хартенщайн бяха ключови за крайния успех.

Победи за Детройт Пистънс и Оклахома Сити Тъндър в плейофните битки тази нощ

Дилън Брукс беше най-резултатен за Финикс с 30 точки, преди да бъде изгонен от срещата заради натрупани нарушения. Девин Букър реализира 22 точки, а Джейлън Грийн добави 21 за тима от Аризона, който ще бъде домакин на следващите два мача от серията.

Снимки: Gettyimages