  3. Пропусната дузпа и автогол доведоха до загуба на Реал Сосиедад от Хетафе

Пропусната дузпа и автогол доведоха до загуба на Реал Сосиедад от Хетафе

  • 22 апр 2026 | 23:04
Пропусната дузпа и автогол доведоха до загуба на Реал Сосиедад от Хетафе

Реал Сосиедад записа разочароваща загуба с 0:1 в домакинството си на Хетафе от 33-тия кръг на Ла Лига. Домакините на "Реале Арена" бяха преследвани от малшанс в този мач и първо пропуснаха дузпа, а след това си отбелязаха автогол, който се оказа и фатален.

Реал стартира мача силно и в 12-ата минута поиска дузпа за игра с ръка на защитник в наказателното поле. Първоначално съдията даде знак играта да продължи, но след намесата на ВАР той промени решението си и отсъди дузпа. Брайс Мендес изпълни наказателния удар, но пропусна и резултатът остана непроменен.

Ситуацията за домакините стана още по-неприятна в 29-ата минута, когато Йон Горочатеги в опит да пресече едно центриране насочи топката в собствената си врата за 0:1.

След това Реал Сосиедад направи всичко по силите си да стигне поне до равенството, но отново шансът не бе на тяхна страна, а и вратарят на гостите Давид Сория направи някои страхотни спасявания.

Така Хетафе се поздрави с победата, макар да не отправи нито един точен удар в мача. С този успех мадридчани събраха актив 44 точки и излязоха на 7-ото място в класирането, изпреварвайки именно Реал Сосиедад, който вече е 8-и с 42 точки.

Снимки: Gettyimages

