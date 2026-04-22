ФИБА избра домакините на световните първенства през 2030 и 2031 г.

  22 апр 2026 | 16:54
Международната федерация по баскетбол (ФИБА) определи Япония за домакин на световното първенство за жени през 2030 година и Франция - на iветовния шампионат за мъже през 2031-а. Това се случи по време на церемония в германския град Берлин, където беше изтеглен жребият за предстоящото тази година първенство при дамите.

Японската столица Токио ще организира турнира от 26 ноември до 8 декември 2030-а, а три френски града - Лил, Лион и Париж ще приемат мачовете година по-късно от 29 август до 14 септември, като финалната фаза ще се проведе в Париж.

„Световните първенства се превърнаха в синоним на успех до голяма степен, защото изборът на подходящ домакин всеки път е крайъгълният камък на нашата мисия да направим баскетбола най-популярната спортна общност“, коментира генералният секретар на ФИБА Андреас Загклис.

„Япония и Франция са две нации, обичащи баскетбола, две дестинации, изключително популярни сред нашите фенове, играчи и партньори. Но това, което ни прави по-развълнувани както за 2030-а, така и за 2031 година, е наистина рядкото качество, което двете държави притежават, да добавят своя местен, уникален щрих, за да направят събитията наистина незабравими във времето“, добави той.

Първото домакинство за Япония на Световното първенство за жени е от специално значение, тъй като ще съвпадне със 100-годишнината на Японската баскетболна асоциация, а Франция ще организира Световно първенство за първи път, въпреки че страната има дълга традиция като домакин на големи събития на ФИБА.

Още от Баскетбол

Мануел Марков: След нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация

Мануел Марков: След нас ще дойдат други треньори и искаме да оставим добро наследство и организация

  • 22 апр 2026 | 15:35
  • 307
  • 0
Коди Милър-Макинайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

Коди Милър-Макинайър става съотборник на Везенков в Олимпиакос

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 3076
  • 2
Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България

Таня Гатева: Най-ценното е, че отново говорим за женски баскетбол в България

  • 22 апр 2026 | 14:40
  • 690
  • 1
Милър-Макинтайър счупи рекорд в Евролигата

Милър-Макинтайър счупи рекорд в Евролигата

  • 22 апр 2026 | 13:11
  • 665
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

  • 22 апр 2026 | 12:54
  • 343
  • 0
Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров събират на лагер 20 талантливи момчета

Пини Гершон и Людмил Хаджисотиров събират на лагер 20 талантливи момчета

  • 22 апр 2026 | 12:48
  • 382
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

Джанлоренцо Бленджини обяви разширения състав за VNL 2026

  • 22 апр 2026 | 14:03
  • 13346
  • 15
Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

Лудогорец: Любителите на конспиративните теории чертаят какви ли не смехотворни схеми, ще се борим докрай

  • 22 апр 2026 | 15:09
  • 11772
  • 33
Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

Краси Балъков: Ще бъде чудо, ако Левски не стане шампион

  • 22 апр 2026 | 15:57
  • 2543
  • 4
Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 11984
  • 15
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 10646
  • 2
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 6074
  • 0