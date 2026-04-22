ФИБА избра домакините на световните първенства през 2030 и 2031 г.

Международната федерация по баскетбол (ФИБА) определи Япония за домакин на световното първенство за жени през 2030 година и Франция - на iветовния шампионат за мъже през 2031-а. Това се случи по време на церемония в германския град Берлин, където беше изтеглен жребият за предстоящото тази година първенство при дамите.

こんにちは、東京 ! 👋



FIBA Women's Basketball World Cup is coming to Tokyo and Japan in 2030! 🇯🇵#FIBAWWC | #WeOwnTheGame pic.twitter.com/o4jfU0QkDW — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) April 22, 2026

Японската столица Токио ще организира турнира от 26 ноември до 8 декември 2030-а, а три френски града - Лил, Лион и Париж ще приемат мачовете година по-късно от 29 август до 14 септември, като финалната фаза ще се проведе в Париж.

„Световните първенства се превърнаха в синоним на успех до голяма степен, защото изборът на подходящ домакин всеки път е крайъгълният камък на нашата мисия да направим баскетбола най-популярната спортна общност“, коментира генералният секретар на ФИБА Андреас Загклис.

Bonjour bonjour la France! 👋🇫🇷



FIBA Basketball World Cup 2031 is coming to Paris, Lille and Lyon 🏆#FIBAWC pic.twitter.com/lazc2qc4fX — FIBA Basketball World Cup 🏆 (@FIBAWC) April 22, 2026

„Япония и Франция са две нации, обичащи баскетбола, две дестинации, изключително популярни сред нашите фенове, играчи и партньори. Но това, което ни прави по-развълнувани както за 2030-а, така и за 2031 година, е наистина рядкото качество, което двете държави притежават, да добавят своя местен, уникален щрих, за да направят събитията наистина незабравими във времето“, добави той.

Първото домакинство за Япония на Световното първенство за жени е от специално значение, тъй като ще съвпадне със 100-годишнината на Японската баскетболна асоциация, а Франция ще организира Световно първенство за първи път, въпреки че страната има дълга традиция като домакин на големи събития на ФИБА.