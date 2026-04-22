Предаването на живо на Giro d’Italia ще бъде по Eurosport 1 с повторения по Eurosport 2

Този май българските фенове на колоезденето ще могат да следят едно от най-престижните събития в световния спорт – Giro d’Italia – в каналите на Eurosport и стрийминг платформата HBO Max.



Състезанието ще започне на 8 май с исторически "Голям старт" в България, поставяйки страната в центъра на вниманието на милиони зрители по света. Eurosport и HBO Max, част от портфолиото на Warner Bros. Discovery, ще осигурят цялостно телевизионно и дигитално отразяване на надпреварата. Етапите ще бъдат излъчвани по Eurosport 1 и Eurosport 2, като зрителите ще могат да гледат всяка минута от състезанието на живо и на запис и в HBO Max.

Гай Воизен, вицепрезидент на WBD Sports Europe, отговарящ за колоезденето, заяви за българските медии:

„Giro d’Italia е едно от най-вдъхновяващите състезания в световния спорт, с наследство, което се простира повече от век и е създало толкова много незабравими шампиони и моменти за различни поколения. От първото изкачване на прохода Стелвио в Италия, от Фаусто Копи до скорошната победа в дебютен етап на Матийо ван дер Пул в Унгария – това състезание има история, която далеч надхвърля границите на Италия. Да видим как тази история започва нова глава в България тази година е нещо специално. Eurosport излъчва колоездене в тази страна от много години, като помага за изграждането на знаеща и страстна аудитория, и е напълно логично този дългогодишен ангажимент да рефлектира в това, Girо-то да стартира при вас за първи път и да насочи светлината на прожекторите към вашите трасета и природа. Нямаме търпение състезанието да започне и очакваме с нетърпение да предложим на българските фенове всеки етап в HBO Max и по Eurosport.“

През 2026 г. Giro d’Italia за първи път в историята си ще започне от България, където ще се проведат първите три етапа, които преминават през ключови градове и региони на страната: Несебър – Бургас (8 май), Бургас – Велико Търново (9 май), Пловдив – София (10 май). След старта в България състезанието ще продължи в Италия, като финалният етап по традиция ще се проведе в Рим на 31 май.

Зрителите ще се възползват от експертни анализи на водещи международни коментатори и бивши шампиони в Eurosport, сред които Алберто Контадор, Роби Макюън и Йенс Фойгт.

Българското покритие ще включва и местния коментаторски екип:

Житомир Пенаков (отразява колоезденето от 2009 г., известен с подробната и детайлна информация за местата и етапите)

Данаил Петров (шесткратен национален шампион, топ 60 на Олимпийските игри в Лондон, второ място в генералното класиране на Обиколката на Турция, участник във Вуелтата през 2012 г.).

Любослав Венков (бивш колоездач, съдия, производител на състезателни велосипеди и най-големият организатор на състезания в страната) ще се включи в отразяването, след като Giro-то премине в Италия.

Симеон Кичуков (част от локалния коментаторски екип от 2018 г., българският журналист, присъствал на най-много Гранд турове на живо) ще разговаря с най-добрите и интересни колоездачи в състезанието и ще създава съдържание за Facebook страницата на Eurosport България.

Телевизионното покритие ще включва 107 часа живо излъчване по Eurosport 1 и HBO Max. Българските етапи ще бъдат излъчвани от старта до финала с почти 15 часа живо предаване по Eurosport 1, както и множество повторения. Всеки от трите етапа ще има 30-минутно студийно предаване след финала. На 08.05 откриващият етап е планиран да започне в 13:30 ч. местно време, а следващите два етапа – съответно в 11:45 ч. и 13:00 ч.

Излъчването на Giro d’Italia е част от богатото портфолио на Warner Bros. Discovery в колоезденето. Warner Bros. Discovery поднови дългосрочно своите изключителни права за излъчване на Giro d’Italia и водещите италиански колоездачни състезания на RCS Sport, гарантирайки, че надпреварата ще продължи да бъде достъпна за милиони зрители в Европа и САЩ чрез платформите HBO Max и Eurosport, като споразумението удължава партньорството между страните до над 30 години (след първото излъчване през 1998 г. в Европа) и затвърждава позицията на компанията като „Домът на колоезденето“, предоставяйки повече от 1000 живи излъчвания на състезания всяка година от водещите събития в света.

За изданието на Giro d’Italia през 2026, Eurosport създаде и видео „Тежестта на розовото“, което пресъздава символиката на "розовата фанелка" като привидно лека, но носеща огромен натиск и отговорност. Посланието подчертава, че истинската тежест е в очакванията, историята и битката да останеш лидер в най-престижното колоездачно състезание.