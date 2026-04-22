Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си в Тирана

Абу-Муслим Амаев и Светослав Николов загубиха репешажите си, а първите три българки на Европейското първенство по борба в албанската столица Тирана претърпяха поражения и остават с шансове за бронзови отличия.

Денят започна с българска точка, след като съперникът на Амаев на 67 кг класически стил Никлас Йолен бе сложен в партер. Националът обаче не успя да го пренесе, а шведът го направи във втората част на схватката и спечели с 3:1. Така Амаев, трикратен медалист от европейски първенства, отпадна от турнира с победи над Андреа Сети (Италия) и Кристофер Кремер (Германия), както и загуби от Хасрат Джафаров (Азербайджан) и Йолен.

Николов срещна молдовеца Михай Браду на репешаж в категория до 82 кг и записа първите три точки от партер, но позволи на съперника да го пренесе пет пъти през втората част и загуби с 3:12.

Ванеса Георгиева имаше най-голям шанс за победа при жените. Българската националка до 76 кг водеше с 4:0 на полякинята Патриция Кубер, но възпитаничката на Петър Касабов направи две движения за по две точки във втората част и изравни, за да спечели по критерий. Даниела Бръснарова пък бе туширана за 27 секунди от шведката Тиндра Сьоберг, докато Виктория Бойнова отстъпи на рускинята Светлана Липатова заради контузия в рамото.

Тази вечер Кирил Милов ще изиграе финала си на 97 кг класически стил, а утре на турнира се включват последните българки при дамите Олга Попова на 57 кг и Биляна Дудова на 62 кг.

Турската легенда Ръза Каяалп подобри рекорда на Александър Карелин по европейски титли

Златислава Чуканова започна силно участието си на турнира от Световната купа в Бразилия

Новиков се е борил с травма на финала

Кирил Милов: Дисциплината и постоянството ми помогнаха

Семен Новиков даде всичко от себе си, но остана със среброто на Европейското

Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

Оспорван дуел в Кърджали

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

