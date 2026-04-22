Милър-Макинтайър счупи рекорд в Евролигата

  • 22 апр 2026 | 13:11
Плеймейкърът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър постави нов рекорд за най-много асистенции в рамките на един сезон в Евролигата, изкачвайки се на върха на престижната класация във вторник вечер.

Милър-Макинтайър започна мача от турнира срещу Барселона с 286 асистенции, с което изравни досегашния рекорд на Ник Калатес. Той обаче не чака дълго, за да остави своя отпечатък в историята. Само четири минути след началото на първата четвърт, американецът подаде за забивка на Джордан Нвора, записвайки своята 287-а асистенция и превръщайки се в едноличен лидер в класацията. В крайна сметка Милър-Макинтайър завърши двубоя с 3 асистенции, с което оформи новия рекорд на 289 завършващи подавания за сезона.

Предишното върхово постижение беше собственост на Ник Калатес, който го постави през сезон 2018-19 с екипа на Панатинайкос Атина. Самият Милър-Макинтайър беше близо до подобряването му и през кампания 2023-24, когато записа 284 асистенции като играч на Баскония Витория-Гастейс.

След като беше лидер по асистенции в редовния сезон със средно 7.5 на мач, Милър-Макинтайър вече официално държи рекорда на Евролигата за най-голям брой асистенции в рамките на една кампания, подобрявайки седемгодишното постижение на Калатес.

Още от Баскетбол

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
  • 1382
  • 0
Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 5174
  • 0
Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

  • 21 апр 2026 | 21:35
  • 1306
  • 0
Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

  • 21 апр 2026 | 18:47
  • 817
  • 0
Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 21 апр 2026 | 17:26
  • 610
  • 0
Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

  • 21 апр 2026 | 16:57
  • 1009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 7338
  • 6
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 7334
  • 0
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 2255
  • 0
Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 5397
  • 30
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5399
  • 3
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4418
  • 6