Милър-Макинтайър счупи рекорд в Евролигата

Плеймейкърът на Цървена звезда Коди Милър-Макинтайър постави нов рекорд за най-много асистенции в рамките на един сезон в Евролигата, изкачвайки се на върха на престижната класация във вторник вечер.

Милър-Макинтайър започна мача от турнира срещу Барселона с 286 асистенции, с което изравни досегашния рекорд на Ник Калатес. Той обаче не чака дълго, за да остави своя отпечатък в историята. Само четири минути след началото на първата четвърт, американецът подаде за забивка на Джордан Нвора, записвайки своята 287-а асистенция и превръщайки се в едноличен лидер в класацията. В крайна сметка Милър-Макинтайър завърши двубоя с 3 асистенции, с което оформи новия рекорд на 289 завършващи подавания за сезона.

Предишното върхово постижение беше собственост на Ник Калатес, който го постави през сезон 2018-19 с екипа на Панатинайкос Атина. Самият Милър-Макинтайър беше близо до подобряването му и през кампания 2023-24, когато записа 284 асистенции като играч на Баскония Витория-Гастейс.

След като беше лидер по асистенции в редовния сезон със средно 7.5 на мач, Милър-Макинтайър вече официално държи рекорда на Евролигата за най-голям брой асистенции в рамките на една кампания, подобрявайки седемгодишното постижение на Калатес.