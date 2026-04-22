Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

  • 22 апр 2026 | 12:54
  • 202
  • 0
Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

Звездата на Оклахома Сити Тъндър - Шей Гилджъс-Алекзандър бе избран за наградата „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоцицация (НБА).

Канадският гард получи 96 от 100 възможни гласа за първото място в гласуването за приза, на чийто носител се връчва награда на името на легендата на Лос Анджелис Лейкърс Джери Уест. С 484 точки Гилджъс-Алекзандър завърши далеч пред втория Джамал Мъри (Денвър Нъгетс) със 117 точки и Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс) със 116.

27-годишният канадец е действащ носител на приза за Най-полезен играч в НБА от миналия сезон и е основен кандидат за спечелването на второ поредно отличие.

„Тази награда означава много за мен. За да я заслужиш, трябва да помогнеш на тима си да печели двубои в последните моменти, а за мен най-важното е да печеля мачове“, заяви Гилджъс-Алекзандър, цитиран от агенция Ройтерс.

Гилджъс-Алекзандър беше най-резултатен от цялата Лига със 175 точки в ключовите моменти на оспорваните мачове, каквито по дефиниция са срещите с по-малко от 5 точки разлика в последните пет минути от редовното време или продълженията.

Това е четвърти сезон, в който тази награда се връчва, а предишните победители са Де'Арън Фокс (2023 г. тогава със Сакраменто Кингс), Стеф Къри (2024 г. - Голдън Стейт Уориърс) и Джейлън Брънсън (2025 г. - Ню Йорк Никс).

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
  • 1382
  • 0
Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 5174
  • 0
Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

  • 21 апр 2026 | 21:35
  • 1306
  • 0
Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

  • 21 апр 2026 | 18:47
  • 817
  • 0
Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 21 апр 2026 | 17:26
  • 610
  • 0
Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

  • 21 апр 2026 | 16:57
  • 1009
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 7333
  • 6
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 7324
  • 0
Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

Григор Димитров срещу квалификант от Парагвай на старта в Мадрид

  • 22 апр 2026 | 12:22
  • 2244
  • 0
Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

Сектор "Г": В събота предстои още по-тежък сблъсък, натискайте билетите!

  • 22 апр 2026 | 11:38
  • 5375
  • 30
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 5389
  • 3
Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

Барселона не смята да отпуска газта в Ла Лига

  • 22 апр 2026 | 07:00
  • 4409
  • 6