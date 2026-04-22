Шей Гилджъс-Алекзандър спечели наградата за "Играч с решаващ принос"

Звездата на Оклахома Сити Тъндър - Шей Гилджъс-Алекзандър бе избран за наградата „Играч с решаващ принос“ в оспорваните мачове от редовния сезон на Националната баскетболна асоцицация (НБА).

Канадският гард получи 96 от 100 възможни гласа за първото място в гласуването за приза, на чийто носител се връчва награда на името на легендата на Лос Анджелис Лейкърс Джери Уест. С 484 точки Гилджъс-Алекзандър завърши далеч пред втория Джамал Мъри (Денвър Нъгетс) със 117 точки и Антъни Едуардс (Минесота Тимбъруулвс) със 116.

27-годишният канадец е действащ носител на приза за Най-полезен играч в НБА от миналия сезон и е основен кандидат за спечелването на второ поредно отличие.

ANOTHER ONE FOR SHAI ⚡



April 21, 2026

„Тази награда означава много за мен. За да я заслужиш, трябва да помогнеш на тима си да печели двубои в последните моменти, а за мен най-важното е да печеля мачове“, заяви Гилджъс-Алекзандър, цитиран от агенция Ройтерс.

Гилджъс-Алекзандър беше най-резултатен от цялата Лига със 175 точки в ключовите моменти на оспорваните мачове, каквито по дефиниция са срещите с по-малко от 5 точки разлика в последните пет минути от редовното време или продълженията.

Това е четвърти сезон, в който тази награда се връчва, а предишните победители са Де'Арън Фокс (2023 г. тогава със Сакраменто Кингс), Стеф Къри (2024 г. - Голдън Стейт Уориърс) и Джейлън Брънсън (2025 г. - Ню Йорк Никс).