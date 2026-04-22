Warner Bros. Discovery ще излъчва Giro d’Italia в Европа и САЩ поне до 2029 г.

Warner Bros. Discovery (WBD) обяви дългосрочното удължаване на своите ексклузивни права за излъчване на колоездачната обиколка на Италия за мъже и жени и останалите големи италиански шосейни колоездачни състезания за зрителите в Европа и САЩ.

Новото споразумение между WBD и RCS Sport удължава връзката на WBD с „La Corsa Rosa“, първия Гранд тур за сезона, на над 30 години, след като Eurosport за първи път излъчи състезанието на Стария континент през 1998 г. Прякото телевизионно излъчване ще бъде осигурено за зрителите на 50 пазара в Европа чрез Eurosport, като почитателите на колоезденето във Великобритания и Ирландия ще могат да гледат състезанията по TNT Sports. HBO Max също ще предлага пряко и при поискване стрийминг излъчване на всички основни състезания на RCS в САЩ и Европа, включително във Великобритания, където платформата стартира през март.

Троян Пайо, старши вицепрезидент „Придобиване и синдикиране на спортни права“ в WBD Sports Europe, заяви:

„Колоезденето е в сърцето на нашето мултиспортно съдържание на живо и никой не отразява този спорт така, както ние – чрез несравнимо покритие на състезанията и разказване на историите на състезателите. С богато наследство в колоезденето, обхващащо десетилетия, ние сме признати като домът на колоезденето и предпочитаното място за най-големите събития в спорта, включително Giro d’Italia и Giro d’Italia Women. С удължаването на правата ни за излъчване на тези две обиколки и редица други водещи италиански състезания, ние подчертаваме ангажимента си към дългосрочното развитие на спорта. Като доверен партньор на RCS и Giro-то, ще продължим да инвестираме в подобряване на нашето отразяване и сме уверени, че можем да привлечем най-широката възможна аудитория по света, за да вдъхновим следващото поколение колоездачни звезди.“

Паоло Белино, главен изпълнителен директор на RCS Sport S.p.A., заяви: „Горди сме да продължим и да засилим дългогодишното си партньорство с Warner Bros. Discovery, което повече от тридесет години помага да представяме Giro d’Italia и нашите състезания на милиони колоездачни запалянковци по света с несравним обхват. Това е особено валидно за европейския пазар – включително Великобритания чрез TNT Sports – както и за Северна Америка благодарение на платформата HBO Max. Това споразумение потвърждава глобалната стойност на нашите събития и нарастващата им популярност както при мъжките, така и при женските състезания. Заедно ще продължим да разширяваме границите на разказването на истории в колоезденето, като надграждаме богатото наследство на нашите състезания и показваме постиженията на новото поколение шампиони. Нашата цел е да разширим още повече глобалната си фен база и да вдъхновим нови аудитории да се свържат с колоезденето.“

Пълният списък със състезания, включени в пакета на RCS, придобит от WBD, включва:

Джиро д'Италия (UCI World Tour)

Джиро д'Италия за жени (UCI Women’s World Tour)

Джиро Next Gen (U23)

Джиро д'Абруцо (UCI 2.1)

Страде Бианке за мъже (UCI World Tour)

Страде Бианке за жени (UCI Women’s World Tour)

Тирено – Адриатико (UCI World Tour)

Милано – Санремо за мъже (UCI World Tour)

Милано – Санремо за жени (UCI Women’s World Tour)

Милано – Торино (UCI ProSeries)

Ил Ломбардия (UCI World Tour)

Гран Пиемонте (UCI ProSeries)

Обиколката на Обединените арабски емирства (UCI World Tour)

Обиколката на Обединените арабски емирства за жени (UCI Women’s World Tour)

Осигуряването на правата за Giro d’Italia поне до 2029 г. затвърждава позицията на WBD като „Домът на колоезденето“ с над 1000 излъчвания на живо в повече от 300 дни всяка година. Това обширно портфолио от световна класа включва широк набор от състезания от мъжкия и женския UCI World Tour, включително трите големи и най-престижни обиколки – Giro d’Italia, Tour de France и La Vuelta a España; световните първенства на международния колоездачен съюз на шосе, планинско колоездене, коллокрос, писта и BMX, както и световните серии по планинско колоездене.

Giro d’Italia 2026 започва в България на 8 май и завършва в Рим на 31 май, а Giro d’Italia Women ще се проведе от 30 май до 7 юни. Българските зрители ще могат да гледат Обиколката на Италия по двата телевизионни канала и в стрийминг платформата HBO Max. Миналата година отразяването на Giro d’Italia от WBD беше най-успешното досега по отношение на стрийминг аудитория и дигитална ангажираност – гледанията на видео са нараснали с 44% на платформите за стрийминг на годишна база и с 84% в социалните мрежи. Телевизионната аудитория също достигна милиони почитате;о на колоезденето в Европа, отбелязвайки ръст от 4% на годишна база на всички пазари, като бяха отчетени рекордни рейтинги по Eurosport в Германия, Испания и Дания.