Бърнс се пенсионира след пета поредна загуба

Гилбърт Бърнс сложи край на кариерата си, след като претърпя поражение от Майк Малот в главния двубой на вечерта UFC Уинипег в нощта на събота срещу неделя. С тази победа Малот записа най-големия успех в своята кариера и си заслужи бонус за най-добро представяне на вечерта от 100 000 долара.

Представянето на канадеца бе впечатляващо. Той подбираше внимателно ударите си през цялата битка, като методично нанасяше щети на Бърнс в първите два рунда. Когато най-накрая видя своя шанс, Малот повали бразилеца със светкавична комбинация. От този момент той продължи да преследва Бърнс и пласира още един опустошителен десен прав, който доведе до тежък нокдаун. Атаката продължи, докато съдията не прекрати мача в 2:08 минута на третия рунд.

„На върха на света съм в момента“, заяви Малот след победата си. „Нека отдадем заслуженото на една от най-големите легенди в спорта... истинска ММА легенда в лицето на Гилбърт Бърнс. Мислех, че мога да имам успех с ъперкъта. Ние усъвършенстваме всяко оръжие. Този човек има здрава брадичка. Няма да ставам арогантен. Абсолютно съм въодушевен в момента“, добави той.

Веднага след края на двубоя Бърнс свали ръкавиците си и ги остави в центъра на октагона, преди емоционално да обяви, че това е последната му поява в клетката.

„Работя толкова усилено. Работих много здраво за тази битка“, каза носителят на черен колан по бразилско жиу-жицу. „Знаех, че Майк ще се бие у дома. Знаех, че ще даде всичко от себе си. Проведох страхотен лагер. Не оставих нищо на случайността. Не успях да го покажа. Поздравления за Майк Малот. Работя толкова усилено. Мисля, че това е краят. Имах страхотна кариера. Бих се толкова здраво. Исках толкова много да спечеля. Мисля, че това е всичко. Бил съм се с най-добрите бойци в света. Мисля, че това е краят. Но съм доволен“, завърши той.

Боецът с прякор Дуриньо се оттегля след 12-годишна кариера в UFC, през по-голямата част от която беше сред ранкираните бойци в полусредна категория, включително и с шанс за титлата през 2021 г. Той приключва с общ актив от 22 победи и 10 загуби.

Ето как се развиха останалите битки от главната карта в Уинипег:

Чарлс Джордейн победи Кайлър Филипс с единодушно съдийско решение

Джей Хърбърт победи Мандел Нало с ТКО, Рунд 1

Жасмин Жасудавициус победи Карин Силва с единодушно съдийско решение

Гаудж Йонг победи Тиаго Мойсес с неединодушно съдийско решение