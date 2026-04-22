Пьотр Ян дари сума на пострадалите в Дагестан

Настоящият шампион на UFC в категория петел Пьотр Ян дари 3 милиона рубли (34 000 евро) на жителите на село Цияб-Целитли в Дагестан, засегнати от наводненията. Според информация от дагестански медии, Ян е разговарял с жителите, изслушал е техните притеснения и е обявил отпускането на средства за подпомагане на нуждаещите се. Средствата ще бъдат използвани за възстановяване на жилищата и задоволяване на нуждите на домакинствата. 33-годишният спортист преди това лично е доставял хуманитарна помощ в Дагестан. Руснакът лично посети засегнатите от наводненията райони, за да види последствията със собствените си очи.

Магомед Абдурахманов, изпълнителен директор на благотворителната фондация „Инсан“, придружи шампиона по време на пътуването му. Заедно те коментираха мащаба на щетите и обсъдиха планове за по-нататъшна помощ за семействата.