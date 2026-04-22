Кори Сандхаген си осигури ключов реванш идното лято

Американската медия mmafighting.com твърди, че скорошният претендент за титлата в категория петел на UFC Кори Сандхаген ще се изправи срещу Марио Баутиста в реванш на UFC 329. Галавечерта ще се проведе на 11-и юли в Лас Вегас.

В първата им среща през януари 2019 г. Сандхаген победи Баутиста със събмишън. Тогава бразилецът прие мача с кратко предизвестие, заменяйки Джон Линекер. В последните си три двубоя Сандхаген има две загуби, а общият му баланс от последните шест срещи е 4-2. Сред тези загуби е и поражението с решение от тогавашния шампион Мераб Двалишвили на UFC 320 през октомври. Преди това Сандхаген си спечели шанс за титлата след категорична победа с нокаут над Дейвисън Фигередо през май 2025 г.

След дебютната си загуба от Сандхаген Баутиста е постигнал 11 победи в 13 мача. 32-годишният боец видя своята серия от осем поредни победи прекъсната от Умар Нурмагомедов на UFC 321 миналия октомври. Впоследствие обаче той се завърна с успех, спирайки Винисиус Оливейра в основния двубой на UFC Вегас 113 през февруари.