UFC се раздели с ветеран с 22 мача в организацията

Организацията за смесени бойни изкуства UFC освободи двама от своите бойци – дългогодишния състезател в категория петел Педро Муньос и наскоро подписалия Шем Рок. Новината беше потвърдена пред www.mmafighting.com.

Муньос приключва своята 12-годишна кариера в UFC, по време на която изигра впечатляващите 22 мача. В октагона той се изправи срещу елитни бойци като Шон О'Мали, Алджамейн Стърлинг, Жозе Алдо и Доминик Круз. По-рано този месец Муньос сам поиска освобождаването си чрез публикация в социалните мрежи. Той напуска организацията в серия от три поредни загуби, като последната беше срещу Айеман Захаби на събитието UFC Едмънтън през ноември.

Шем Рок се присъедини към UFC през 2025 г. след силно представяне в OKTAGON MMA. 32-годишният боец обаче загуби и двата си мача в организацията с единодушно съдийско решение – първо срещу Нуруло Алиев, а след това и срещу Абдул Ел Сеуади на UFC Лондон през март.