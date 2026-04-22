ЛА Лейкърс отново се справи с Рокетс въпреки отсъствието на Дончич и Рийвс

  • 22 апр 2026 | 10:05
Лос Анджелис Лейкърс затвърди домакинското си предимство, надигравайки Хюстън Рокетс със 101:94, за да поведе с 2-0 в серията им от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА. За втори пореден мач „езерняците“ се справиха въпреки отсъствието на звездните си гардове Лука Дончич и Остин Рийвс.

ЛеБрон Джеймс поведе Лейкърс с 28 точки, 8 борби и 7 асистенции, Маркъс Смарт реализира 5 тройки и общо 25 точки, към които добави 7 асистенции, а Люк Кенард допринесе с 25 точки.

Смарт и Кенард вкараха 24 точки за калифорнийци още в първата четвърт, а през втората техният отбор поведе с 15 точки. Тимът на Хюстън обаче успя да заличи пасива и да навлезе във второто полувреме при изравнени сили.

След като пропусна първия мач, Кевин Дюрант се завърна за Рокетс и беше най-резултатен за тима си с 23 точки, но това не достигна за победата.

Алперен Шенгюн добави дабъл-дабъл от 20 точки и 11 борби, Джабари Смит Джуниър се отчете с 18 точки, а Амен Томпсън записа 16 точки и 9 асистенции.

