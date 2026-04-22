Уембаняма получи сътресение на мозъка, Портланд изравни серията срещу Спърс

Портланд Трейл Блейзърс успя да изравни серията срещу Сан Антонио Спърс, надделявайки със 106:103 като гост във втория мач между двата отбора в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА.
Гостите се възползваха от неприятна контузия на звездата на „шпорите“ Виктор Уембаняма, който падна брутално по лице във втората четвърт и напусна играта със сътресение. Все още не е ясно колко дълго ще отсъства френският център, но неговата липса би била сериозен проблем за тексасци.
След излизането на Уембаняма от игра Портланд се възползва от високите си играчи в подкошието, а Робърт Уилямс III напомни за най-добрите си години в Бостън със забивка при 12 оставащи секунди, за да даде аванс от 3 точки на отбора си при 104:101.
Скуут Хендерсън бе най-резултатен за гостите с 31 точки, включително 5 тройки, Джру Холидей добави 16 точки и 9 асистенции, Дени Авдия вкара 14 точки, а Робърт Уилямс завърши с 11 точки и 9 борби.
За Спърс Стефон Касъл отбеляза 18 точки, Де'Арън Фокс добави 17, а Девин Васел записа 16 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Виктор Уембаняма остана с едва 5 точки и 4 борби в 12-те си минути на паркета.
Мач 3 е в петък в Портланд.