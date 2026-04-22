Уембаняма получи сътресение на мозъка, Портланд изравни серията срещу Спърс

Портланд Трейл Блейзърс успя да изравни серията срещу Сан Антонио Спърс, надделявайки със 106:103 като гост във втория мач между двата отбора в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА.

Гостите се възползваха от неприятна контузия на звездата на „шпорите“ Виктор Уембаняма, който падна брутално по лице във втората четвърт и напусна играта със сътресение. Все още не е ясно колко дълго ще отсъства френският център, но неговата липса би била сериозен проблем за тексасци.

April 22, 2026

След излизането на Уембаняма от игра Портланд се възползва от високите си играчи в подкошието, а Робърт Уилямс III напомни за най-добрите си години в Бостън със забивка при 12 оставащи секунди, за да даде аванс от 3 точки на отбора си при 104:101.

April 22, 2026

Скуут Хендерсън бе най-резултатен за гостите с 31 точки, включително 5 тройки, Джру Холидей добави 16 точки и 9 асистенции, Дени Авдия вкара 14 точки, а Робърт Уилямс завърши с 11 точки и 9 борби.

За Спърс Стефон Касъл отбеляза 18 точки, Де'Арън Фокс добави 17, а Девин Васел записа 16 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Виктор Уембаняма остана с едва 5 точки и 4 борби в 12-те си минути на паркета.

Мач 3 е в петък в Портланд.