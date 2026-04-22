Q&A с Неманя Видич
Уембаняма получи сътресение на мозъка, Портланд изравни серията срещу Спърс

  • 22 апр 2026 | 09:49
Портланд Трейл Блейзърс успя да изравни серията срещу Сан Антонио Спърс, надделявайки със 106:103 като гост във втория мач между двата отбора в първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА.

Гостите се възползваха от неприятна контузия на звездата на „шпорите“ Виктор Уембаняма, който падна брутално по лице във втората четвърт и напусна играта със сътресение. Все още не е ясно колко дълго ще отсъства френският център, но неговата липса би била сериозен проблем за тексасци.

След излизането на Уембаняма от игра Портланд се възползва от високите си играчи в подкошието, а Робърт Уилямс III напомни за най-добрите си години в Бостън със забивка при 12 оставащи секунди, за да даде аванс от 3 точки на отбора си при 104:101.

Скуут Хендерсън бе най-резултатен за гостите с 31 точки, включително 5 тройки, Джру Холидей добави 16 точки и 9 асистенции, Дени Авдия вкара 14 точки, а Робърт Уилямс завърши с 11 точки и 9 борби.

За Спърс Стефон Касъл отбеляза 18 точки, Де'Арън Фокс добави 17, а Девин Васел записа 16 точки и 12 борби за дабъл-дабъл. Виктор Уембаняма остана с едва 5 точки и 4 борби в 12-те си минути на паркета.

Мач 3 е в петък в Портланд.

Още от Баскетбол

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

Панатинайкос преодоля Монако и се класира за плейофите

  • 22 апр 2026 | 00:30
  • 1306
  • 0
Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

Барселона сложи край на сезона за Милър-Макинтайър и Цървена звезда в Евролигата

  • 21 апр 2026 | 23:40
  • 5072
  • 0
Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

  • 21 апр 2026 | 21:35
  • 1269
  • 0
Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

  • 21 апр 2026 | 18:47
  • 794
  • 0
Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

Георги Герганов е MVP на 32-ия кръг на Sesame НБЛ

  • 21 апр 2026 | 17:26
  • 600
  • 0
Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

Играч на Минесота: Всички в Денвър са слаби защитници

  • 21 апр 2026 | 16:57
  • 962
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Оспорван дуел в Кърджали

Оспорван дуел в Кърджали

  • 22 апр 2026 | 08:00
  • 5856
  • 2
Q&A с Неманя Видич

Q&A с Неманя Видич

  • 22 апр 2026 | 10:46
  • 959
  • 0
Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

Логично: Избраха Карлос Насар за №1 на Европа

  • 22 апр 2026 | 09:47
  • 3981
  • 0
Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 194382
  • 925
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 33683
  • 42
Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

Манчестър Сити едва ли ще даде шанс на отчаяния Бърнли

  • 22 апр 2026 | 06:40
  • 3722
  • 0