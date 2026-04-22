Селтикс пропиляха домакинското си предимство, 76ърс изравниха серията

Бостън Селтикс загуби с 97:111 от Филаделфия 76, пропилявайки домакинското си предимство в първия кръг на плейофите в НБА и така серията вече е изравнена - 1-1.

„Келтите“ заличиха изоставане от седем точки, за да достигнат до 89:91, но с 11 поредни точки Сиксърс отново извоюваха комфортен аванс. При малко повече от минута до изтичането на времето, старши треньорът Джо Мазула извади титулярите на Бостън, за да ги запази свежи за следващия мач.

Въпреки физически проблем, който го накара да напусне терена два пъти, Ви Джей Еджкомб се върна и поведе Филаделфия с дабъл-дабъл от 30 точки и 10 борби, превръщайки се в първия новобранец от 1998 година насам с подобно постижение. Тайрийз Макси допринесе с 29 точки, а двамата с Еджкомб вкараха общо 11 тройки от 22 опита. Пол Джордж добави 19 точки, а общата успеваемост при стрелбата на гостите от игра беше 48% срещу едва 39% за противника.

Тимът на Бостън нямаше успешна вечер и при стрелбата отдалеч, вкарвайки едва 13 от 50-те си опита от тройката. 5 от тях бяха реализирани от Джейлън Браун, който завърши срещата с 36 точки.

Джейсън Тейтъм остана на асистенция от трипъл-дабъл, записвайки 19 точки, 14 борби и 9 асистенции, но никой друг играч на Селтикс не достигна границата от 10 точки.

Неемиас Кета започна като титуляр и за 27.45 минути на терена допринесе с осем точки — реализира три от четири изстрела от игра и вкара двата си наказателни удара. Към ях той прибави шест борби (пет защитни), една загубена топка и три фаула. С португалския национал в игра Селтикс имаха пасив от само четири точки.

Серията, която се играе до четири победи, продължава във Филаделфия, където ще се проведат третият и четвъртият мач, съответно в петък и неделя.