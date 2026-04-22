Нови 24 български победи на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

24 българчета (14 момчета и 10 момичета) постигнаха победи във втория ден на на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.
Резултати от вторник:
Момчета
Група А:
Давид Диков – Мотеюс Сабулис (Литва) 6:2, 6:4
Джоузеф Ясин – Емил Георгиев 6:0, 6:2
Група B:
Красимир Мартинов – Максим Шангичев (Испания) 6:1, 6:0
Красимир Ангарски – Георги Георгиев 6:1, 6:1
Група C:
Максим Табаков – Антониос Марантидис (Гърция) 6:3, 6:4
Кирил Андонов – Омер Ерендемир (Турция) 6:7, 2:6
Група D:
Давид Стоянчов – Максим Малев 6:1, 6:2
Иван Манделев – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:1
Група E:
Мартин Маринов – Кубрат Василев 6:0, 6:1
Максим Мазнев – Демир Джандемир (Турция) 4:6, 2:6
Група F:
Георги Минчев – Златомир Райчев 6:2, 7:5
Александър Бойдев – Омер Неджипоглу (Турция) 4:6, 6:3, 11-9
Група G:
Господин Иванов – Берк Йоздженгел (Турция) 6:1, 6:0
Слави Георгиев – Теодор Средков 6:3, 6:0
Група H:
Митко Генов – Къванч Зобар (Турция) 6:0, 6:0
Ивелин Василев – Брадли Ейс Грей (Великобритания) 6:2, 6:2
Момичета:
Група А:
Рая Карабова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:0
Мария Милкова – Жана Тотева 6:2, 6:1
Група B:
Рая Илиева – Дария Василева 6:1, 1:6, 10-3
Александра Манчева – Сура Джато (Великобритания) 0:6, 1:6
Група C:
Мария Радева – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:1, 6:1
Дария Стефанова – Ирини Аретаки (Гърция) 0:6, 0:6
Група D:
Кайра Алексиева – Дерин Челик (Турция) 5:7, 6:3, 10-5
Ния Синчанова – Доун Ацопарди (Малта) 6:1, 6:1
Група E:
Мария Колева – Нерина Прашкова 7:5, 6:2
Ема Костова – Ясмин Беликтай (Турция) 3:6, 6:4, 8-10
Група F:
Александра Чочкова – Ерин Паунова 6:0, 6:0
Дениз Николчева – Аря Екмекчи (Турция) 4:6, 4:6
Група G:
Виктория Груйовска – Анна Сюе (САЩ) 6:2, 6:3
Паола Крилчева – Азра Йозярдъмджъ (Турция) б.и
Група H:
Лилия Пампулова – Нехир Картър (Турция) 0:6, 0:6
Станислава Пастърмаджиева – Адел Мажитова (Казахстан) 0:6, 2:6