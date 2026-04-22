Нови 24 български победи на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

24 българчета (14 момчета и 10 момичета) постигнаха победи във втория ден на на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база.

Резултати от вторник:

Момчета

Група А:

Давид Диков – Мотеюс Сабулис (Литва) 6:2, 6:4

Джоузеф Ясин – Емил Георгиев 6:0, 6:2

Група B:

Красимир Мартинов – Максим Шангичев (Испания) 6:1, 6:0

Красимир Ангарски – Георги Георгиев 6:1, 6:1

Група C:

Максим Табаков – Антониос Марантидис (Гърция) 6:3, 6:4

Кирил Андонов – Омер Ерендемир (Турция) 6:7, 2:6

Група D:

Давид Стоянчов – Максим Малев 6:1, 6:2

Иван Манделев – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:1

Група E:

Мартин Маринов – Кубрат Василев 6:0, 6:1

Максим Мазнев – Демир Джандемир (Турция) 4:6, 2:6

Група F:

Георги Минчев – Златомир Райчев 6:2, 7:5

Александър Бойдев – Омер Неджипоглу (Турция) 4:6, 6:3, 11-9

Група G:

Господин Иванов – Берк Йоздженгел (Турция) 6:1, 6:0

Слави Георгиев – Теодор Средков 6:3, 6:0

Група H:

Митко Генов – Къванч Зобар (Турция) 6:0, 6:0

Ивелин Василев – Брадли Ейс Грей (Великобритания) 6:2, 6:2

Момичета:

Група А:

Рая Карабова – Мария Соколова (Украйна) 6:0, 6:0

Мария Милкова – Жана Тотева 6:2, 6:1

Група B:

Рая Илиева – Дария Василева 6:1, 1:6, 10-3

Александра Манчева – Сура Джато (Великобритания) 0:6, 1:6

Група C:

Мария Радева – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:1, 6:1

Дария Стефанова – Ирини Аретаки (Гърция) 0:6, 0:6

Група D:

Кайра Алексиева – Дерин Челик (Турция) 5:7, 6:3, 10-5

Ния Синчанова – Доун Ацопарди (Малта) 6:1, 6:1

Група E:

Мария Колева – Нерина Прашкова 7:5, 6:2

Ема Костова – Ясмин Беликтай (Турция) 3:6, 6:4, 8-10

Група F:

Александра Чочкова – Ерин Паунова 6:0, 6:0

Дениз Николчева – Аря Екмекчи (Турция) 4:6, 4:6

Група G:

Виктория Груйовска – Анна Сюе (САЩ) 6:2, 6:3

Паола Крилчева – Азра Йозярдъмджъ (Турция) б.и

Група H:

Лилия Пампулова – Нехир Картър (Турция) 0:6, 0:6

Станислава Пастърмаджиева – Адел Мажитова (Казахстан) 0:6, 2:6