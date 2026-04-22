Пет българчета се класираха за втори кръг на турнир от категория J200 на ITF в Хасково

Пет български тенисисти се класираха за втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей за юноши и девойки от категория J200 на ITF в Хасково. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Хасково" в парк „Кенана".

Във вторник победи от българите постигнаха Александър Толев и Пламен Колев при юношите и Валерия Гърневска и Софи Пламенова Фичева при девойките. Ден по-рано за втория кръг се класира и Александра Рангелова.

Резултати:

Юноши, 1/16-финали:

Александър Толев – Панайотис-Герасим Граматикакис (Гърция) 6:4, 6:3

Пламен Колев – Син Ханг Там (Хонконг) 2:6, 7:5, 6:1

Марин Абаджиев – Беноа Гелдоф (Франция) 1:6, 2:6

Борис Начев – №2 Бенджамин Азар (Канада) 0:6, 2:6

Девойки, 1/16-финали:

Александра Рангелова – Сена Юн (САЩ) 6:3, 6:3

Валерия Гърневска – Йоана Стефания Боян (Румъния) 6:3, 6:0

Софи Пламенова Фичева – Сара Оливериусова (Чехия) 6:1, 6:3

Рафаела Симеонова – №2 Ива Маринкович (Швеция) 2:6, 0:6

Елена Пападопулу – №5 Анита Ту (САЩ) 2:6, 4:6

Никол Нунева – №6 Юлия Букулей (Румъния) 0:6, 3:6