Пет българчета се класираха за втори кръг на турнир от категория J200 на ITF в Хасково

Пет български тенисисти се класираха за втория кръг на сингъл на силния международен турнир на клей за юноши и девойки от категория J200 на ITF в Хасково. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Хасково" в парк „Кенана".
Във вторник победи от българите постигнаха Александър Толев и Пламен Колев при юношите и Валерия Гърневска и Софи Пламенова Фичева при девойките. Ден по-рано за втория кръг се класира и Александра Рангелова.
Резултати:
Юноши, 1/16-финали:
Александър Толев – Панайотис-Герасим Граматикакис (Гърция) 6:4, 6:3
Пламен Колев – Син Ханг Там (Хонконг) 2:6, 7:5, 6:1
Марин Абаджиев – Беноа Гелдоф (Франция) 1:6, 2:6
Борис Начев – №2 Бенджамин Азар (Канада) 0:6, 2:6
Девойки, 1/16-финали:
Александра Рангелова – Сена Юн (САЩ) 6:3, 6:3
Валерия Гърневска – Йоана Стефания Боян (Румъния) 6:3, 6:0
Софи Пламенова Фичева – Сара Оливериусова (Чехия) 6:1, 6:3
Рафаела Симеонова – №2 Ива Маринкович (Швеция) 2:6, 0:6
Елена Пападопулу – №5 Анита Ту (САЩ) 2:6, 4:6
Никол Нунева – №6 Юлия Букулей (Румъния) 0:6, 3:6