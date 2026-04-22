Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

  • 22 апр 2026 | 00:55
  • 152
  • 0
Бетис се наложи с 3:2 над Жирона в двубой от междинния 33-ти кръг в Ла Лига. Тимът от Севиля показа характер след шокиращата загуба от Брага в Лига Европа и взе ценни три точки, с които се утвърди на петото място в класирането.

Жирона надви Виляреал и направи равенство с Реал Мадрид в предишните си два мача, но не успя да стигне до нов положителен резултат. Съставът на Мичел заема 11-та позиция в подреждането, но още не може да е спокоен за оставането си в елита.

Началото беше по-добре за Жирона. В 7-ата минута Клаудио Ечевери направи страхотен рейд, но беше спрян в наказателното поле, Топката обаче попадна на крака на Виктор Циганков, който откри резултата.

Бетис отговори в средата на полувремето с точен изстрел на Марк Рока. Халфът на "вердибланкос" се освободи на границата на наказателното поле и не остави шансове на Пауло Гасанига.

В 63-тата минута гостите поведоха. Седрик Бакамбю напредна през центъра, но вместо да стреля предпочете да комбинира с Ез Абде, който прати топката в мрежата.

Малко по-късно Жирона получи дузпа и Азедин Унахи матира Алваро Вайес. Развръзката настъпи в 80-ата минута, когато привлеченият от Атлетико Мадрид Родриго Рикелме получи пас от Ез Абде и спокойно се разписа, носейки победата на Бетис.

В следващия кръг отборът на Мануел Пелегрини ще гостува на Реал Мадрид, а на Жирона предстои визита на Валенсия.

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

Калафиори остава под въпрос за домакинството на Арсаенал срещу Нюкасъл

  • 21 апр 2026 | 21:28
  • 807
  • 1
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 6199
  • 5
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 9053
  • 15
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 7175
  • 36
В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

В Англия твърдят, че Ман Юнайтед може да измъкне Чуамени от Реал Мадрид

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 2340
  • 1
Бивш треньор на ЦСКА изгоря за седем мача

Бивш треньор на ЦСКА изгоря за седем мача

  • 21 апр 2026 | 20:14
  • 4057
  • 1
Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 165561
  • 834
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 13367
  • 38
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 7175
  • 36
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 9053
  • 15
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 6199
  • 5
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 36210
  • 19