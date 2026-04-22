Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

Бетис се наложи с 3:2 над Жирона в двубой от междинния 33-ти кръг в Ла Лига. Тимът от Севиля показа характер след шокиращата загуба от Брага в Лига Европа и взе ценни три точки, с които се утвърди на петото място в класирането.

Жирона надви Виляреал и направи равенство с Реал Мадрид в предишните си два мача, но не успя да стигне до нов положителен резултат. Съставът на Мичел заема 11-та позиция в подреждането, но още не може да е спокоен за оставането си в елита.

Началото беше по-добре за Жирона. В 7-ата минута Клаудио Ечевери направи страхотен рейд, но беше спрян в наказателното поле, Топката обаче попадна на крака на Виктор Циганков, който откри резултата.

Бетис отговори в средата на полувремето с точен изстрел на Марк Рока. Халфът на "вердибланкос" се освободи на границата на наказателното поле и не остави шансове на Пауло Гасанига.

В 63-тата минута гостите поведоха. Седрик Бакамбю напредна през центъра, но вместо да стреля предпочете да комбинира с Ез Абде, който прати топката в мрежата.

Малко по-късно Жирона получи дузпа и Азедин Унахи матира Алваро Вайес. Развръзката настъпи в 80-ата минута, когато привлеченият от Атлетико Мадрид Родриго Рикелме получи пас от Ез Абде и спокойно се разписа, носейки победата на Бетис.

В следващия кръг отборът на Мануел Пелегрини ще гостува на Реал Мадрид, а на Жирона предстои визита на Валенсия.

Снимки: Gettyimages