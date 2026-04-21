Калъм Хъдсън-Одой пропуска всички мачове до края на сезона

Крилото на Нотингам Форест Калъм Хъдсън-Одой ще пропусне остатъка от сезона, след като претърпя операция на мускул на бедрото, съобщи клубът от Премиър лийг.

25-годишният футболист, който е отбелязал 6 гола и е дал 4 асистенции в 43 мача във всички турнири през този сезон, получи контузията по време на победата на Форест в четвъртфиналния реванш в Лига Европа срещу Порто миналия четвъртък.

„Нотингам Форест потвърждава, че Калъм Хъдсън-Одой е претърпял контузия на десния бедрен четириглав мускул", се казва в изявление на клуба.

„След допълнителна консултация със специалист, крилото претърпя операция днес и незабавно ще започне рехабилитация с нашия медицински екип. Очаква се Калъм да се върне към пълноценни тренировки по време на предсезонната подготовка, а всички в клуба му пожелават бързо възстановяване“, пише още в съобщението.

Форест е на 16-о място в Премиър Лийг с 36 точки и пет мача до края на сезона. Тимът има 5 точки аванс пред 18-ия в класирането Тотнъм, който се намира в зоната на изпадащите.

Нотингам гостува на 11-тия в класирането Съндърланд в петък, преди да приеме Астън Вила в първия мач от полуфинала на Лига Европа на 30 април.

Снимки: Gettyimages