Валенсия си тръгна с точка от Майорка

Майорка и Валенсия завършиха 1:1 в среща от 33-ия кръг на Ла Лига. Нито един от двата отбора не успя много да увеличи дистанцията от зоната на изпадащите. Тимът на Мартин Демикелис обаче записа три победи в последните си пет мача и спечели 10 точки в този период, а днешният му съперник е 13-ти с точка повече.

Майорка стартира по-силно двубоя и Ведат Муричи на два пъти стреля към вратата на гостите. В средата на първата част Сержи Дардер тества Димитиевски. Валенсия не отправи нито един точен удар през първата част.

Малко след почивката домакините поведоха. Центриране на Дардер бе засечено на далечната греда от Саму Коща, който се разписа трети път в последните пет мача. Майорка продължи да атакува, но удари на Виргили и Муричи бяха спасени от Димитриевски. Тези спасявания се оказаха решителни, тъй като Умар Садик успя да изравни в 67-ата минута. След този гол и двата отбора действаха предпазливо и се стигна до равенство.

Снимки: Imago