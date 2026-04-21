Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост в редовния сезон на Евролигата

Евролигата за мъже за пореден път демонстрира, че привлича солиден интерес от страна на феновете в цяла Европа, като няколко клуба превърнаха залите си в препълнени баскетболни арени.

Общо седем тима се радваха на средно над 10 000 зрители на мач през редовния сезон 2025/2026, начело с белградските грандове Цървена звезда и Партизан, които продължават да осигуряват елитна домакинска атмосфера и постигнаха най-високата максимална посещаемост от над 20 000 души.

Гръцкият Панатинайкос оглави класацията по средна посещаемост (18 498). Зад челната тройка Жалгирис, Валенсия, Олимпиакос и Байерн Мюнхен допълват списъка с отбори, преминали границата от 10 000 души средна посещаемост.

От друга страна, израелските Макаби Тел Авив и Апоел Тел Авив регистрираха най-ниските показатели, тъй като и двата състава бяха принудени да играят повечето си мачове извън родината, съответно в сръбската столица Белград и българската - София.

