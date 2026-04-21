Поискаха 9 години затвор за испански футболист

Прокуратурата в Испания поиска присъда от 9 години лишаване от свобода за футболиста Алваро Агуадо, бивш играч на Еспаньол, който е обвинен в сексуално посегателство над служителка на клуба. Инцидентът е станал в тоалетната на дискотека в Барселона през юни 2024 г.

Освен затвор, държавното обвинение настоява футболистът да изплати обезщетение в размер на 65 000 евро на жертвата за причинени морални щети и психологически травми в резултат на нападението.

В момента 29-годишният Агуадо е свободен агент от миналото лято насам, когато напусна Еспаньол.

Според обвинителния акт, до който агенция EFE е получила достъп, Агуадо е извършил посегателството в ранните часове на 24 юни в мъжката тоалетна на дискотека „Опиум“ в Барселона. Това се е случило въпреки че жертвата, намираща се в „шоково състояние“, го е молила да „спре“ и е заявила, че „не иска да има сексуални отношения“.

В крайна сметка, както твърди прокурорът в обвинението си, подсъдимият, който в момента е на свобода под гаранция по това дело, „се е отказал от действията си, облякъл се е отново и е казал на жената: ‘Ти не ме познаваш, нито аз теб’“.

Според предварителните заключения на прокуратурата, около 05:00 часа сутринта на 24 юни, обвиняемият и жертвата са били в запазена зала на дискотека „Опиум“ в Барселона по повод празненството за влизането на Еспаньол в Ла Лига, където са танцували заедно.

След като са танцували, футболистът е хванал жената за ръка. Тя е била „временно замаяна и повлияна“ от консумацията на алкохолни напитки, но не е била в безсъзнание. Той я е извел от залата и я е завел до стълбите на паркинга на заведението, разказва държавното обвинение. След като служител на дискотеката им е забранил да минават по тези стълби, подсъдимият я е завел в мъжката тоалетна, където е извършил сексуално посегателство без да използва презерватив, включващо вагинално и орално проникване.

Вследствие на това сексуално насилие жената е получила психологически травми. За тези деяния прокурорът обвинява Агуадо в престъпление сексуално насилие с орално и вагинално проникване, за което иска присъда от 9 години затвор и мярка за наблюдение за период от 10 години след изтърпяване на наказанието лишаване от свобода.

Освен това се иска налагане на забрана за приближаване на по-малко от 1000 метра от жертвата и за комуникация с нея по какъвто и да е начин за период от 8 години след изтърпяване на присъдата.

По отношение на гражданската отговорност, държавното обвинение настоява за обезщетение от 55 000 евро за причинените морални щети и още 10 000 евро за психологическите травми, които жертвата е претърпяла.