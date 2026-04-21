  Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

  • 21 апр 2026 | 19:21
Стефан Григоров спечели бронз на Европейското по борба в Тирана

Стефан Григоров спечели бронзов медал в категория до 55 килограма в борбата класически стил на Европейското първенство в албанската столица Тирана.

Българският борец се изправи срещу четвъртия поставен в схемата на турнира Манвел Хачатрян от Армения и съответно беше в позицията на аутсайдер. Въпреки това Григоров запази самообладание и успя да се пребори за медала, който е и първи за България от шампионата в Албания.

Преди почивката Григоров загуби една точка, но след паузата успя да вкара своя противник в партер, с което изравни резултата. Българинът се възползва от тази възможност за атака и преобърна съперника си за още две точки, с което поведе с 3:1.

Този резултат се запази до края на схватката и така Григоров взе бронзовия медал при най-леките.

Снимки: Startphoto

