Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

Старши треньорът на Чикаго Булс Били Донован напуска тима. Това решение той е взел самостоятелно, съобщи ESPN.
От клуба имаха желание да продължат да работят с опитния специалист, но Донован сам е изразил желанието си да си тръгне след серия от разговори с ръководството през изминалата седмица.
60-годишният треньор прекара шест сезона в Чикаго, но успя да класира "биковете" за плейофите само веднъж. През последната кампания отборът завърши с 31 победи и 51 загуби, а това доведе до уволнението на изпълнителния вицепрезидент по баскетболните операции Артурас Карнисова и генералния мениджър Марк Евърсли.
Според ESPN Донован си е тръгнал, тъй като е искал да даде възможност на новото оперативно началство в тима само да избере старши треньор.
Очакванията на анализаторите в САЩ са Донован да продължи треньорската си кариера в друг отбор.
