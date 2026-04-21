Били Донован напуска треньорския пост в Чикаго Булс

Старши треньорът на Чикаго Булс Били Донован напуска тима. Това решение той е взел самостоятелно, съобщи ESPN.

От клуба имаха желание да продължат да работят с опитния специалист, но Донован сам е изразил желанието си да си тръгне след серия от разговори с ръководството през изминалата седмица.

Breaking: Billy Donovan is exiting as head coach of the Chicago Bulls after six seasons, sources tell @ShamsCharania.



Donovan elected to step down after extensive meetings with team ownership in the last week, sources said. pic.twitter.com/dcvOXJ0PHm — ESPN (@espn) April 21, 2026

60-годишният треньор прекара шест сезона в Чикаго, но успя да класира "биковете" за плейофите само веднъж. През последната кампания отборът завърши с 31 победи и 51 загуби, а това доведе до уволнението на изпълнителния вицепрезидент по баскетболните операции Артурас Карнисова и генералния мениджър Марк Евърсли.

Според ESPN Донован си е тръгнал, тъй като е искал да даде възможност на новото оперативно началство в тима само да избере старши треньор.

Очакванията на анализаторите в САЩ са Донован да продължи треньорската си кариера в друг отбор.

Снимки: Gettyimages