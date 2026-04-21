Рускиня, шведка и полякиня на пътя на българките в третия ден на Европейското по борба

Рускинята Светлана Липатова, шведката Тиндра Сьоберг и полякинята Патриция Кубер ще се срещнат с българките Виктория Бойнова, Даниела Бръснарова и Ванеса Георгиева в първите категории при жените на Европейското първенство по борба в Тирана.

Бойнова ще се бори в квалификациите на 59 кг срещу Липатова, която има два медала от континентални турнири - сребро от Букурещ 2019 и бронз от Каспийск 2018. 33-годишната състезателка от Казан е също така шампионка от Индивидуалната купа в Белград, която замени отмененото заради пандемията Световно първенство през 2020. Тя е и осемкратна медалистка от най-силния руски турнир "Иван Яригин".

Бръснарова, която замени контузената световна вицешампионка Юлияна Янева, ще започне на 68 кг срещу 26-годишната Сьоберг. Шведката не е преодолявала първия кръг от четири опита, но има четири титли в Гран при веригата за последните две години. Съперничка на Георгива на 76 кг при дамите ще бъде 21-годишната полякиня Патриция Кубер, която е държавна шампионка в последните две години.