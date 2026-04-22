Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

Порто и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от турнира за Купата на Португалия. Двубоят на "Ещадио до Драгао" е от 22:45 часа. Тимът на Франческо Фариоли има да наваксва, след като Спортинг спечели на свой терен с 1:0. "Драконите" се стремят към дубъл, но той минава през задължителен успех днес.

Порто влиза в този мач след серия от колебливи резултати, които доведоха до отпадането от Лига Европа. В същото време обаче, "драконите" са все по-близо до шампионската титлата в Португалия. През уикенда отборът победи Тондела с 2:0, но преди това загуби от Нотингам Форест с 0:1 в Лига Европа.



Спортинг (Лисабон) преживя огромно разочарование в последния си мач. "Зелено-белите" загубиха драматично дербито с Бенфика (1:2) в добавеното време и на практика се сбогуваха с надеждите си да догонят Порто в Лига Португал. Преди това съставът на Руи Боржеш направи 0:0 като гост на Арсенал, но това се оказа недостатъчно за достигането до полуфинал в Шампионската лига.

Порто разчита най-вече на солидната си защита, в която титуляри са поляците Ян Беднарек и Якуб Кивиор, а когато някой от тях отсъства, Фариоли може да се облегне на опита на ветерана Тиаго Силва.



Спортинг притежава най-резултатното нападение в Португалия през сезона. Луис Суарес е истинска голова машина, макар че пропусна дузпа при загубата от Бенфика. Тринако е другият лидер в офанзивната линия на "лъвовете".

Последната среща между двата отбора се състоя на 3 март в мач от Купата на Португалия, като Спортинг (Лисабон) победи с 1:0. Преди това, на 9 февруари, двата отбора завършиха наравно 1:1 в мач от Лига Португал, а на 30 август Порто победи се наложи с 2:1 в първенството.



Историята между двата отбора показва оспорвани двубои, като в последните пет срещи Спортинг има две победи, Порто е с една победа, а две срещи завършиха наравно.