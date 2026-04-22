Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  Sportal.bg
  2. Порто
  3. Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

  • 22 апр 2026 | 06:00
  • 234
  • 0
Порто е амбициран за дубъл, но Спортинг има преднина

Порто и Спортинг (Лисабон) ще се изправят един срещу друг в мач-реванш от турнира за Купата на Португалия. Двубоят на "Ещадио до Драгао" е от 22:45 часа. Тимът на Франческо Фариоли има да наваксва, след като Спортинг спечели на свой терен с 1:0. "Драконите" се стремят към дубъл, но той минава през задължителен успех днес.

Порто влиза в този мач след серия от колебливи резултати, които доведоха до отпадането от Лига Европа. В същото време обаче, "драконите" са все по-близо до шампионската титлата в Португалия. През уикенда отборът победи Тондела с 2:0, но преди това загуби от Нотингам Форест с 0:1 в Лига Европа.

Спортинг (Лисабон) преживя огромно разочарование в последния си мач. "Зелено-белите" загубиха драматично дербито с Бенфика (1:2) в добавеното време и на практика се сбогуваха с надеждите си да догонят Порто в Лига Португал. Преди това съставът на Руи Боржеш направи 0:0 като гост на Арсенал, но това се оказа недостатъчно за достигането до полуфинал в Шампионската лига.

Порто разчита най-вече на солидната си защита, в която титуляри са поляците Ян Беднарек и Якуб Кивиор, а когато някой от тях отсъства, Фариоли може да се облегне на опита на ветерана Тиаго Силва.

Спортинг притежава най-резултатното нападение в Португалия през сезона. Луис Суарес е истинска голова машина, макар че пропусна дузпа при загубата от Бенфика. Тринако е другият лидер в офанзивната линия на "лъвовете".

Последната среща между двата отбора се състоя на 3 март в мач от Купата на Португалия, като Спортинг (Лисабон) победи с 1:0. Преди това, на 9 февруари, двата отбора завършиха наравно 1:1 в мач от Лига Португал, а на 30 август Порто победи се наложи с 2:1 в първенството.

Историята между двата отбора показва оспорвани двубои, като в последните пет срещи Спортинг има две победи, Порто е с една победа, а две срещи завършиха наравно.

Следвай ни:

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

Фабрегас: Трябва да сме горди, а не да се ядосваме

  • 22 апр 2026 | 03:11
  • 363
  • 0
Киву: Само луд отбор като Интер може да победи Комо два пъти за 10 дни

  • 22 апр 2026 | 02:47
  • 555
  • 1
Росиниър нападна играчите: Непримливо представяне, трябват спешни промени

  • 22 апр 2026 | 02:17
  • 1099
  • 0
Арбелоа след освиркванията: Винисиус е истински мадридист и обича клуба

  • 22 апр 2026 | 01:53
  • 746
  • 0
Десет години след титлата, Лестър изпадна в третото ниво на английския футбол

  • 22 апр 2026 | 01:23
  • 2094
  • 0
Бетис взе глътка въздух и се утвърди в топ 5

  • 22 апр 2026 | 00:55
  • 504
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Тотална доминация и обрат на ЦСКА за 180 секунди срещу Лудогорец, два червени картона и масово меле в Разград

  • 21 апр 2026 | 21:02
  • 171318
  • 847
Янев със силни думи: Феновете са нашият наркотик! Насреща имат хора, готови да умрат за тях

  • 21 апр 2026 | 21:34
  • 16761
  • 38
Реал Мадрид поиска прошка с победа, но беше освиркан

  • 22 апр 2026 | 00:02
  • 12586
  • 36
Брайтън разби Челси и го отдалечи от Шампионската лига

  • 21 апр 2026 | 23:54
  • 14328
  • 15
Магически обрат доближи Интер до мечтания дубъл

  • 21 апр 2026 | 23:57
  • 9652
  • 5
Неманя Видич за Бербатов: Какъв играч беше само…

  • 21 апр 2026 | 17:48
  • 38274
  • 20