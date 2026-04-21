Избраха "лъвиците" на Таня Гатева за отбор на месец март

Националният тим на България по баскетбол за жени спечели традиционната анкета сред спортните медии на Пресклуб "България" за отбор на масец март.

Миналия месец състезателките на Таня Гатева се класираха за втората фаза на квалификациите за ЕвроБаскет 2027. "Лъвиците" надиграха Азербайджан и Украйна, след което загубиха в мач без значение за класирането при гостуването си на Черна гора.

Награждаването ще се проведе в сряда от 11:00 часа в Пресклуб "България" и ще бъде с участието на селекционера Таня Гатева, президента на БФБаскетбол Георги Глушков, помощник-треньора Мануел Марков, физиотерапевта Симеон Миланов и националките Деница Манолова и Ивана Бонева.

