Четири отбора ще участват в турнира за Купата на БФБ за девойки в София

София ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБ за девойки. Надпреварата ще бъде в периода от 29-30 април в зала “Триадица”. В нея участие ще вземат Шампион 2006, Септември 97, Берое Стара Загора и Локомотив.
Ето и пограмата:
29 април (сряда):
Полуфинал А1, от 15:00 ч.
Шампион 2006 - Септември 97, "Триадица"
Полуфинал А2, от 17:00 ч.
Берое Стара Загора - Локомотив, "Триадица"
30 април (четвъртък):
Финал за 3-о място, от 15:00 ч.
Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2, "Триадица"
Финал, от 17:00 ч.
Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2, "Триадица".