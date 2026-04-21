Ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  3. Четири отбора ще участват в турнира за Купата на БФБ за девойки в София

  21 апр 2026 | 16:25
София ще бъде домакин на турнира за Купата на БФБ за девойки. Надпреварата ще бъде в периода от 29-30 април в зала “Триадица”. В нея участие ще вземат Шампион 2006, Септември 97, Берое Стара Загора и Локомотив.

Ето и пограмата:

29 април (сряда):

Полуфинал  А1, от 15:00 ч. 

Шампион 2006 - Септември 97, "Триадица"

Полуфинал А2, от 17:00 ч. 

Берое Стара Загора - Локомотив, "Триадица"

30 април (четвъртък):

Финал за 3-о място, от 15:00 ч. 

Загубил Полуфинал 1 - Загубил Полуфинал 2, "Триадица"

Финал, от 17:00 ч. 

Победител Полуфинал 1 - Победител Полуфинал 2, "Триадица".

