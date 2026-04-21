Симеоне: Трябва да приеме поражението

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне заяви, че неговият тим бързо трябва да пренасочи фокуса си след поражението на финала за Купата на краля от Реал Сосиедад след дузпи. Аржентинецът призна, че баският тим е заслужавал да спечели и тези ситуации трябва да бъдат приемани.

“Първо, трябва да го приемем. Винаги има друг отбор, който също иска да победи и прави нещата, така че да спечели. Трябва да приемем тези ситуации, да се поучим от тях и да останем фокусирани върху целите си. Сега трябва да започнем отначало, както се случва, когато една надпревара завърши. Трябва да се съсредоточим върху следващия мач, когато ще се изправим срещу Елче, после имаме и мач в събота, но целта е да сме в оптимална форма за срещата с Арсенал в Шампионската лига. Но за да се случи това, трябва да сме максимално готови за утре. По-добри сме от миналата година. Тогава загубихме на осминафиналите в Шампионската лига и на полуфинал в Купата на краля. Тази година, за съжаление, загубихме на финала за Купата и сме на полуфинал в ШЛ. Отборът се справя добре. Те знаят, че е привилегия да сме сред първите четири в Европа и че трябва да приемем такива загуби,” заяви Симеоне.

Луукман и Сьорлот пропускат следващите мачове на Атлетико и са под въпрос за двубоя с Арсенал

Той посочи, че възстановяването на контузените Адемола Луукман и Александър Сьорлот върви по план. Симеоне все още не е решил на кого от двамата си вратари да заложи, след като Ян Облак вече е готов да се завърне на терена от своята травма.

“Ще видим как ще протече възстановяването на Сьорлот и Луукман, те имат леки травми. Надяваме се, че ще бъдат напълно готови за мача в събота. Възможно е, това ни казват лекарите. Давид Ханко също се подобрява, но не мисля, че ще можем да разчитаме на Хименес. Все още не съм решил дали да заложа на Облак или Бариос. Очевидно имаме някаква идея. Облак се подобрява, но Бариос се развива. Да се надяваме, че всеки един от тях ще може да ни помогне в тези мачове,” обясни Симеоне.

