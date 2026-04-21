Иван "MinD_ContRoL" Иванов отваря нова страница в кариерата си с треньорска позиция

Българската Dota 2 легенда Иван "MinD_ContRoL" Иванов започва нов етап в своята кариерата. 31-годишният шампион от The International се присъединява към REKONIX Gaming като старши треньор, като ще премине през пробен период. Очаква се дебютът му в новата роля да бъде на DreamLeague S29 през май.

We’re excited to announce that Ivan "MinD_ContRoL" Ivanov will be joining Rekonix as our new coach on a trial basis!



A highly experienced veteran and champion of The International 2017 with Team Liquid, he brings a wealth of knowledge, leadership, and strategic insight to the… pic.twitter.com/F6H4F1eqKM — REKONIX (@rekonixofficial) April 21, 2026

"Радваме се да обявим, че Иван "MinD_ContRoL" Иванов ще се присъедини към Rekonix като наш треньор на пробен период. Изключително опитен ветеран и шампион от The International 2017 с Team Liquid, той внася в отбора богат опит, лидерски качества и стратегическа визия. Той ще поведе Rekonix в предстоящите турнири 1WIN Showdown #1 и DreamLeague Season 29", написаха от клуба.

Снимка: REKONIX