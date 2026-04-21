Иван "MinD_ContRoL" Иванов отваря нова страница в кариерата си с треньорска позиция

Българската Dota 2 легенда Иван "MinD_ContRoL" Иванов започва нов етап в своята кариерата. 31-годишният шампион от The International се присъединява към REKONIX Gaming като старши треньор, като ще премине през пробен период. Очаква се дебютът му в новата роля да бъде на DreamLeague S29 през май.
"Радваме се да обявим, че Иван "MinD_ContRoL" Иванов ще се присъедини към Rekonix като наш треньор на пробен период. Изключително опитен ветеран и шампион от The International 2017 с Team Liquid, той внася в отбора богат опит, лидерски качества и стратегическа визия. Той ще поведе Rekonix в предстоящите турнири 1WIN Showdown #1 и DreamLeague Season 29", написаха от клуба.
Снимка: REKONIX