Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте ексклузивно: Бившият капитан на Манчестър Юнайтед Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"
  1. Sportal.bg
  2. eSports
Иван "MinD_ContRoL" Иванов отваря нова страница в кариерата си с треньорска позиция

  • 21 апр 2026 | 15:36
  • 201
  • 0
Българската Dota 2 легенда Иван "MinD_ContRoL" Иванов започва нов етап в своята кариерата. 31-годишният шампион от The International се присъединява към REKONIX Gaming като старши треньор, като ще премине през пробен период. Очаква се дебютът му в новата роля да бъде на DreamLeague S29 през май.

"Радваме се да обявим, че Иван "MinD_ContRoL" Иванов ще се присъедини към Rekonix като наш треньор на пробен период. Изключително опитен ветеран и шампион от The International 2017 с Team Liquid, той внася в отбора богат опит, лидерски качества и стратегическа визия. Той ще поведе Rekonix в предстоящите турнири 1WIN Showdown #1 и DreamLeague Season 29", написаха от клуба.

Снимка: REKONIX

Следвай ни:

Още от eSports

Станаха ясни четвъртфиналните двойки в eFirst League! Левски - Ботев (Пловдив) е голямото дерби

Станаха ясни четвъртфиналните двойки в eFirst League! Левски - Ботев (Пловдив) е голямото дерби

  • 21 апр 2026 | 09:14
  • 739
  • 0
Официално: Фин "karrigan" Андерсен е играч на Falcons

Официално: Фин "karrigan" Андерсен е играч на Falcons

  • 20 апр 2026 | 19:58
  • 1558
  • 0
Nuclear TigeRES се изплъзна на българите от Acend в битката за плейофите от NODWIN Clutch Series 7

Nuclear TigeRES се изплъзна на българите от Acend в битката за плейофите от NODWIN Clutch Series 7

  • 20 апр 2026 | 17:52
  • 940
  • 0
BC.Game: Очаквайте новини скоро

BC.Game: Очаквайте новини скоро

  • 20 апр 2026 | 13:34
  • 754
  • 0
HOTU се разделя с 21-годишен казахстанец

HOTU се разделя с 21-годишен казахстанец

  • 20 апр 2026 | 10:53
  • 515
  • 0
Vitality не остави шансове на Spirit и вдигна трофея от Intel Grand Slam и IEM Рио

Vitality не остави шансове на Spirit и вдигна трофея от Intel Grand Slam и IEM Рио

  • 19 апр 2026 | 23:42
  • 989
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

Очаквайте на живо: Неманя Видич в "Гостът на Sportal.bg"

  • 21 апр 2026 | 15:59
  • 237
  • 0
Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

Основен футболист е аут от групата на ЦСКА за битката с Лудогорец

  • 21 апр 2026 | 13:10
  • 15110
  • 12
Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 35773
  • 202
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 41218
  • 35
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 8058
  • 18
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 8900
  • 5