Център на Лейкърс става съотборник на Дончич и в националния на Словения

Джаксън Хейс официално получи словенско гражданство. Това отваря вратата за дебюта му с националния отбор на Словения.

25-годишният център на Лос Анджелис Лейкърс потвърди новината, като не скри вълнението си от възможността да играе рамо до рамо със съотборника си Лука Дончич и на международната сцена. По думите му темата често е била повод за шеги в съблекалнята, а Дончич неведнъж го е наричал „своя словенски брат“.

Очаква се Хейс да се присъедини към състава още за следващия прозорец на ФИБА през юли. В момента Словения води в Група H от европейските квалификации за Световното първенство през 2027 г. с баланс 3-1.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages