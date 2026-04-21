Дончич и Рийвс все по-близо до завръщане в игра за Лейкърс

В Лос Анджелис Лейкърс получиха добри новини преди втория мач от серията срещу Хюстън Рокетс от първия кръг на плейофите в Западната конференция на НБА, тъй като Лука Дончич поднови леки тренировки, предизвиквайки умерен оптимизъм.

Словенският национал, който е извън игра от 2 април поради разтежение на подколянното сухожилие, участва в безконтактни упражнения по време на последните занимания на Лейкърс. Въпреки че участието му беше с ограничена интензивност, присъствието на Дончич отбеляза крачка напред във възстановяването му, пише Eurohoops.

„Беше доста добре. Той определено се възстановява... Да имаме състава заедно в два от последните три дни беше наистина хубаво“, коментира старши треньорът Джей Джей Редик.

Остин Рийвс, който също се възстановява от разтежение, поднови тренировки на облекчен режим подобно на Лука Дончич, но неговият статус също остава несигурен.

И двамата баскетболисти пропуснаха първия мач срещу Хюстън, в който Лос Анджелис Лейкърс победи със 107:98.

Снимки: Gettyimages