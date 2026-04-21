Северният парк в София става арена на 3x3 турнир този уикенд

Северният парк в София ще се превърне в арена на турнир по баскетбол 3x3 на 25 и 26 април - Urban Zone 2026, съобщават от Българската федерация по баскетбол.

Участие в състезанието ще вземат момчета и момичета до 12 години (2014/2015), до 15 години (2011/2012) и до 19 години (2007/2008). Събитието се организира съвместно от Българската федерация по баскетбол и Фондация „София – Европейска столица на спорта".

Турнирът ще предостави възможност на млади баскетболисти и баскетболистки да изпробват своите умения и състезателен дух на специално подготвени игрища за 3x3. Събитието привлича участници от цялата страна, които ще се съберат, за да се насладят на спортната страст и да се състезават за титлата в различните категории.

Очаква се надпреварата да бъде изпълненено с енергия и спортен дух, а участниците ще се състезават за ценни награди и отличия. Всички фенове на баскетбола са поканени да се присъединят към този спортен празник и да подкрепят младите таланти. Началото на турнира е от 10:00 часа на 25 април (събота).

Програмата:

25.04 – Групова фаза и финали - 12 години - момичета и момчета

26.04 – Групова фаза и финали - 15 години и 19 години - момчета

Записването на отборите става ТУК!

Снимка: БФБаскетбол