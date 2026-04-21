Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
НБА определи реда, по който отборите избират играчи в предстоящия драфт на позициите след 14-ата

  • 21 апр 2026 | 14:13
  • 145
  • 0
НБА определи реда, по който отборите избират играчи в предстоящия драфт на позициите след 14-ата

Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада съобщи, че чрез жребий е бил определен редът, по който отборите ще избират играчи в предстоящия драфт на позициите след 14-ата.

По регламент позициите от 15-а до 60-а се подреждат спрямо постижението на отборите от предходния сезон, като с предимство са тимовете, постигнали по-слаби резултати през предходната кампания. Заради това, че някои отбори завършиха с равни показатели от победи и загуби през редовния сезон, Асоциацията приложи жребий, за да определи кой ще има предимство.

В резултат на жребия шест групи от по два или повече отбора бяха подредени.

- Юта (22 победи и 50 загуби) спечели жребия със Сакраменто Кингс.

 - Ню Орлиънс (26-56) спечели жребия с Далас Маверикс. 

- Финикс Сънс (45-37) спечели жребия с Орландо Меджик и Филаделфия 76ърс.

- Филаделфия спечели жребия с Орландо. 

- Торонто Раптърс (46-36) спечели жребия с Атланта Хоукс. 

- Хюстън Рокетс (52-30) спечели жребия с Кливланд Кавалиърс. 

- Ню Йорк Никс (53-29) спечели жребия с Лос Анджелис Лейкърс.

Редът на избиране на позициите от 1-а до 14-а ще стане ясен след отделен жребий. Така наречената драфт лотария ще се състои на 10 май.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

