Млад футболист, оцелял при пожар, подписа договор с клуб от Лига 1

  • 21 апр 2026 | 13:20
Тахирис дос Сантос, който оцеля след пожар в швейцарски бар на Нова година, подписа първия си професионален договор с Метц. Клубът от Лига 1 обяви новината за едногодишния контракт вчера, девет дни след като 19-годишният защитник се завърна, за да играе за втория състав.

Дос Сантос получи тежки изгаряния при пожара в бар в ски курорта Кран-Монтана в ранните часове на 1 януари, при който загинаха 41 души и над 100 бяха ранени. "Този момент има още по-специално значение след трудните месеци, през които преминах в болницата. Това изпитание ме направи по-силен и ме научи никога да не се отказвам", коментира Дос Сантос в изявление на клуба.

Френският тийнейджър, който има произход от Кабо Верде, се присъедини към отбора на едва осемгодишна възраст. Завръщането му в игра на 11 април беше в петото ниво на местния футбол. Метц пък е последен в класирането в Лига 1 и ще изпадне във втора дивизия.

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

