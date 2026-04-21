В Бургас раздават 20 000 брошури с полезна информация за Джиро д’Италия

  • 21 апр 2026 | 12:53
  • 80
  • 0
В Бургас раздават 20 000 брошури с полезна информация за Джиро д’Италия

Община Бургас започва мащабна информационна кампания, свързана с организацията на движение по време на колоездачната обиколка Джиро д’Италия“, съобщиха от общинския пресцентър.

Всички ученици от 1 до 4 клас и децата от детските градини в Бургас ще получат днес информационни брошури, които да предадат на своите родители. В брошурите са описани улиците, които ще бъдат затворени в дните от 6 до 9 май, а също така буферните паркинги, които жителите и гостите на града ще могат да ползват.

На брошурите са отпечатани и три QR кода, които водят към интерактивна карта, уеб сайта на състезанието и към кратко видео, в което също се показват затворените улици и алтернативите за придвижване и паркиране.

Информацията ще бъде достъпна за родителите и чрез платформата Shkolo. По този начин близо 14 000 семейства от Бургас ще бъдат уведомени за промените в движението по време на колоездачната обиколка.

Брошури ще получат и всички живеещи в района на улиците, през които ще преминат състезателите. Част от информационните бланки са оставени и в Туристическия информационен център. Общо 20 000 са брошурите, които ще бъдат раздадени в Бургас.

Информацията за затворените улици, буферните паркинги и възможностите за паркиране ще бъдат публикувани и на сайта на Община Бургас, за да може всеки един жител или гост на града да получи нужната му информация.

Новият портал info.gotoburgas.com за новини, свързани с обиколката на Италия, места за настаняване, заведения и забавления също вече е активен.

