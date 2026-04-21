Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Уникално съоръжение ще посрещне участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, втората от календара на международната федерация (UIPM) за 2026 година. Надпреварата ще се проведе от 13 до 17 май в спортен комплекс “Балона” и ще събере елита на световния модерен петобой.

До момента заявки са подали 120 състезатели при мъжете и над 100 при жените, като се очаква броят им да продължи да нараства в следващите дни. Рекордни ще бъдат и полуфиналите – четири при мъжете и три при жените.

“В момента на “Балона” се извършват строително-монтажни работи. Изгражда се нещо, за което може да се каже, че в Европа, а и в света го няма за модерния петобой. Ще бъде най-модерното съоръжение. Над басейна изграждаме съоръжението за новата дисциплина “обстикълс”, от другата страна на трибуните също ще има конструкция с покрив, на която ще бъде фехтовката, и общо взето всеки зрител ще може да седне и да гледа петте дисциплини едновременно”, заяви председателят на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов.

“През миналата седмица имахме инспекция от международната федерация и колкото и нескромно да звучи казаха, че ако това се направи, а то ще се направи, че просто няма такова съоръжение и така компактно направено. Имат някои изисквания и в момента допълнително ги изчистваме, като те са основно свързани с лайв стрийминга”, поясни той.

“Очакваме наши състезатели да влязат във финала и, Дай Боже, и подиум. Това е напълно реалистично. Нашият основен състезател Тодор Михалев е доказан участник на олимпиада и много силен състезател. Добър резултат очакваме и от Антония Начева, трета на Европейското миналата година. Да се надяваме, че ще попаднат във финала и оттам нататък предстои много тежко състезание”, каза още Кузманов.

Той е избрал Пазарджик да стане дом на българския модерен петобой, тъй като в града има пет клуба с рекорден брой състезатели.

“Благодаря с двете си ръце на управата на община Пазарджик в лицето на кмета Петър Кулински, тъй като това грандиозно нещо, което се строи в момента, е благодарение на общината, а ние като федерация допълнително оборудваме със съоръжения. Отправям благодарност и към Министерството на младежта и спорта, което отчасти ни помага в тези наши начинания и развитието на модерния петобой в България”, завърши председателят на федерацията Андрей Кузманов.