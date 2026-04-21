Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

  • 21 апр 2026 | 12:50
  • 113
  • 0
Уникално съоръжение без аналог в света посреща участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик

Уникално съоръжение ще посрещне участниците на Световната купа по модерен петобой в Пазарджик, втората от календара на международната федерация (UIPM) за 2026 година. Надпреварата ще се проведе от 13 до 17 май в спортен комплекс “Балона” и ще събере елита на световния модерен петобой.

До момента заявки са подали 120 състезатели при мъжете и над 100 при жените, като се очаква броят им да продължи да нараства в следващите дни. Рекордни ще бъдат и полуфиналите – четири при мъжете и три при жените.

“В момента на “Балона” се извършват строително-монтажни работи. Изгражда се нещо, за което може да се каже, че в Европа, а и в света го няма за модерния петобой. Ще бъде най-модерното съоръжение. Над басейна изграждаме съоръжението за новата дисциплина “обстикълс”, от другата страна на трибуните също ще има конструкция с покрив, на която ще бъде фехтовката, и общо взето всеки зрител ще може да седне и да гледа петте дисциплини едновременно”, заяви председателят на Българската федерация по модерен петобой Андрей Кузманов.

“През миналата седмица имахме инспекция от международната федерация и колкото и нескромно да звучи казаха, че ако това се направи, а то ще се направи, че просто няма такова съоръжение и така компактно направено. Имат някои изисквания и в момента допълнително ги изчистваме, като те са основно свързани с лайв стрийминга”, поясни той.

“Очакваме наши състезатели да влязат във финала и, Дай Боже, и подиум. Това е напълно реалистично. Нашият основен състезател Тодор Михалев е доказан участник на олимпиада и много силен състезател. Добър резултат очакваме и от Антония Начева, трета на Европейското миналата година. Да се надяваме, че ще попаднат във финала и оттам нататък предстои много тежко състезание”, каза още Кузманов.

Той е избрал Пазарджик да стане дом на българския модерен петобой, тъй като в града има пет клуба с рекорден брой състезатели.

“Благодаря с двете си ръце на управата на община Пазарджик в лицето на кмета Петър Кулински, тъй като това грандиозно нещо, което се строи в момента, е благодарение на общината, а ние като федерация допълнително оборудваме със съоръжения. Отправям благодарност и към Министерството на младежта и спорта, което отчасти ни помага в тези наши начинания и развитието на модерния петобой в България”, завърши председателят на федерацията Андрей Кузманов.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

Женската Обиколка на Франция за 2027 г. ще стартира от Лондон

  • 21 апр 2026 | 01:53
  • 2076
  • 0
Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

Злато, две сребра и контузия за Иван Димов от Европейското

  • 20 апр 2026 | 16:01
  • 12389
  • 5
Референдум в Германия за кандидатура за домакинство на олимпийски игри

Референдум в Германия за кандидатура за домакинство на олимпийски игри

  • 20 апр 2026 | 16:01
  • 1281
  • 0
Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

Емона Иванова със злато на международен турнир по пара бадминтон в Прага

  • 20 апр 2026 | 14:57
  • 2753
  • 0
Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

Владо Николов обра вота в Пловдив, фаворит е за министър на спорта

  • 20 апр 2026 | 14:53
  • 41097
  • 76
Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

Изумително! Шеста титла за железния Ангел Русев!

  • 20 апр 2026 | 12:46
  • 41177
  • 37
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

  • 21 апр 2026 | 07:00
  • 26014
  • 147
Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

  • 21 апр 2026 | 03:57
  • 33777
  • 25
Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

  • 21 апр 2026 | 11:31
  • 1647
  • 3
Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

  • 21 апр 2026 | 07:56
  • 6696
  • 5
Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

  • 21 апр 2026 | 07:21
  • 3680
  • 5
Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

  • 21 апр 2026 | 07:39
  • 3337
  • 3