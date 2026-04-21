Европейският шампион Ангел Русев и “сребърният” Иван Димов се прибират в сряда

  • 21 апр 2026 | 12:03
Първата група български участници на европейското първенство по вдигане на тежести в Батуми се прибира на родна земя в сряда, 22 април.

Шампионът в категория до 60 килограма Ангел Русев, вицешампионът до 65 килограма Иван Димов, сребърният медалист в изтласкването в категория до 60 килограма Дениз Данев, както и бронзовата медалистка в категория до 48 килограма при жените Бояна Костадинова ще се завърнат в България с полет от Истанбул до Варна, който трябва да кацне в 21:20 часа.

На следващия ден - четвъртък, 23 април, също с полет от Истанбул във Варна в 21:20 ще кацне и още една от участничките на шампионата в Грузия Галя Шатова.

Последната група от български участници, в която се очаква да бъде и олимпийският шампион от Париж 2024 Карлос Насар, ще пристигне в България на летище София. Това ще стане в 15:00 часа в неделя, 26 април с полет отново от Истанбул.

