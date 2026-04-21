20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

20 българчета (11 момчета и 9 момичета) започнаха с победи на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база. С този турнир се дава възможност на много млади български състезатели да се докоснат до международната сцена и да придобият необходимия опит за участие в турнири извън страната.

Резултати момчета:

Група А:

Давид Диков – Джоузеф Ясин 6:1, 6:0

Емил Георгиев – Мотеюс Сабулис (Литва) 0:6, 1:6

Група B:

Красимир Ангарски – Максим Шангичев (Испания) 6:2, 6:2

Красимир Мартинов – Георги Георгиев 6:2, 6:0

Група C:

Максим Табаков – Кирил Андонов 6:2, 6:2

Антониос Марантидис (Гърция) – Омер Ерендемир (Турция) 6:0, 6:1

Група D:

Давид Стоянчов – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:0

Иван Манделев – Максим Малев 6:2, 6:1

Група E:

Мартин Маринов – Максим Мазнев 6:0, 6:1

Кубрат Василев – Демир Джандемир (Турция) 6:3, 3:6, 4-10

Група F:

Георги Минчев – Омер Неджипоглу (Турция) 6:2, 6:3

Златомир Райчев – Александър Бойдев 4:6, 6:4, 10-6

Група G:

Теодор Средков – Берк Йоздженгел (Турция) 6:0, 6:4

Слави Георгиев – Господин Иванов 7:5, 7:6

Група H:

Митко Генов – Ивелин Василев 6:4, 6:3

Брадли Ейс Грей (Великобритания) – Къванч Зобар (Турция) 6:2, 6:2

Резултати момиче:

Група А:

Рая Карабова – Мария Милкова 6:0, 6:3

Жана Тотева – Мария Соколова (Украйна) 6:3, 6:0

Група B:

Дария Василева – Александра Манчева 6:1, 6:1

Рая Илиева – Сура Джато (Великобритания) 3:6, 2:6

Група C:

Дария Стефанова – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:1, 6:1

Мария Радева – Ирини Аретаки (Гърция) 1:6, 0:6

Група D:

Кайра Алексиева – Доун Ацопарди (Малта) 6:2, 6:2

Ния Синчанова – Дерин Челик (Турция) 6:3, 4:6, 8-10

Група E:

Нерина Прашкова – Ема Костова 6:4, 6:2

Мария Колева – Ясмин Беликтай (Турция) 4:6, 2:6

Група F:

Дениз Николчева – Ерин Паунова 6:1, 6:0

Александра Чочкова – Аря Екмекчи (Турция) 3:6, 1:6

Група G:

Виктория Груйовска – Паола Крилчева 6:1, 5:7, 10-6

Анна Сюе (САЩ) – Азра Йозярдъмджъ (Турция) 6:3, 0:6, 10-6

Група H:

Лилия Пампулова – Станислава Пастърмаджиева 6:4, 6:0

Адел Мажитова (Казахстан) – Нехир Картър (Турция) 6:3, 6:1