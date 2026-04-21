20 български победи на старта на турнир до 12 г. от Тенис Европа в Пловдив

20 българчета (11 момчета и 9 момичета) започнаха с победи на международния турнир до 12 г. от втора категория на Тенис Европа в Пловдив. Надпреварата се провежда при отлични условия на кортовете на ТК „Max Pro", разположени зад хангарите на Гребната база. С този турнир се дава възможност на много млади български състезатели да се докоснат до международната сцена и да придобият необходимия опит за участие в турнири извън страната.
Резултати момчета:
Група А:
Давид Диков – Джоузеф Ясин 6:1, 6:0
Емил Георгиев – Мотеюс Сабулис (Литва) 0:6, 1:6
Група B:
Красимир Ангарски – Максим Шангичев (Испания) 6:2, 6:2
Красимир Мартинов – Георги Георгиев 6:2, 6:0
Група C:
Максим Табаков – Кирил Андонов 6:2, 6:2
Антониос Марантидис (Гърция) – Омер Ерендемир (Турция) 6:0, 6:1
Група D:
Давид Стоянчов – Махир Атасой (Турция) 6:1, 6:0
Иван Манделев – Максим Малев 6:2, 6:1
Група E:
Мартин Маринов – Максим Мазнев 6:0, 6:1
Кубрат Василев – Демир Джандемир (Турция) 6:3, 3:6, 4-10
Група F:
Георги Минчев – Омер Неджипоглу (Турция) 6:2, 6:3
Златомир Райчев – Александър Бойдев 4:6, 6:4, 10-6
Група G:
Теодор Средков – Берк Йоздженгел (Турция) 6:0, 6:4
Слави Георгиев – Господин Иванов 7:5, 7:6
Група H:
Митко Генов – Ивелин Василев 6:4, 6:3
Брадли Ейс Грей (Великобритания) – Къванч Зобар (Турция) 6:2, 6:2
Резултати момиче:
Група А:
Рая Карабова – Мария Милкова 6:0, 6:3
Жана Тотева – Мария Соколова (Украйна) 6:3, 6:0
Група B:
Дария Василева – Александра Манчева 6:1, 6:1
Рая Илиева – Сура Джато (Великобритания) 3:6, 2:6
Група C:
Дария Стефанова – Зейнеп Нехир Курт (Турция) 6:1, 6:1
Мария Радева – Ирини Аретаки (Гърция) 1:6, 0:6
Група D:
Кайра Алексиева – Доун Ацопарди (Малта) 6:2, 6:2
Ния Синчанова – Дерин Челик (Турция) 6:3, 4:6, 8-10
Група E:
Нерина Прашкова – Ема Костова 6:4, 6:2
Мария Колева – Ясмин Беликтай (Турция) 4:6, 2:6
Група F:
Дениз Николчева – Ерин Паунова 6:1, 6:0
Александра Чочкова – Аря Екмекчи (Турция) 3:6, 1:6
Група G:
Виктория Груйовска – Паола Крилчева 6:1, 5:7, 10-6
Анна Сюе (САЩ) – Азра Йозярдъмджъ (Турция) 6:3, 0:6, 10-6
Група H:
Лилия Пампулова – Станислава Пастърмаджиева 6:4, 6:0
Адел Мажитова (Казахстан) – Нехир Картър (Турция) 6:3, 6:1