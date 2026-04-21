В Хасково започна турнир от категория J200 на ITF

В Хасково започнаха срещите от основните схеми на силния международен турнир на клей от категория J200 на ITF. Надпреварата се провежда при много добри условия на кортовете на ТК „Хасково" в парк „Кенана".

Александра Рангелова спечели първата българска победа на турнира, като се класира за втория кръг при девойките. Утре срещите си от първия кръг ще изиграят още девет българчета (четири юноши и пет девойки).

Юноши, 1/16-финали:

Александър Митев – №8 Майкъл Савано (САЩ) 2:6, 1:6

Калоян Шиков – №5 Еудалд Гонзалес (Испания) 6:7(3), 3:6

Петър Иванчев – Хригорий Картавенко (Украйна) 1:6, 0:6

Станислав Косев – Сиу Чи Ченг (Хонконг) 4:6, 5:7

Девойки, 1/16-финали:

Александра Рангелова – Сена Юн (САЩ) 6:3, 6:3

Брияна Иванова – Брук Уолман (САЩ) 3:6, 4:6

Елеонора Тонева – Нехир Доган (Турция) 4:6, 6:2, 3:6

Мария-Магдалена Янакиева – №3 Оливия Трейнор (САЩ) 6:7(3), 0:6