  3. Хванаха с допинг топ британски боксьор

Хванаха с допинг топ британски боксьор

  • 21 апр 2026 | 11:30
  • 360
  • 0
Хванаха с допинг топ британски боксьор

Лорънс Околи е дал положителна допинг проба преди съботния мач в тежка категория в Париж срещу Тони Йока. 33-годишният британец трябваше да се изправи срещу олимпийския шампион на Франция от 2016 година в неговия дом.

Но бившият световен шампион в първа тежка категория е предизвикал тревога във VADA и е поставил галавечерта под въпрос.

В изявление на промоутъра на Околи — Queensberry — се казва: „Снощи Доброволната антидопингова асоциация информира Queensberry, че Лорънс Околи е дал неблагоприятен резултат след антидопинг тест, проведен преди събитието в Париж в събота. Допълнителна информация относно събитието ще бъде обявена своевременно.“

Феновете бяха изумени от трансформацията на Околи, след като той премина в тежка категория. И той продължи похода си към мач за световна титла, след като записа рутинна победа над Ебенезър Тете през декември миналата година.

Това стана, след като Околи спечели титлата на WBC в бриджъруейт през 2024 година, а също така беше и шампион на WBO в първа тежка категория от 2021 до 2023 година.

Британецът, който в момента е носител на пояса WBC Silver в тежка категория, се подготвяше да се бие с Йока този уикенд в Adidas Arena. По-рано се появиха информации, че са били водени разговори французинът да се изправи срещу Антъни Джошуа.

От Британския боксов контролен съвет учтиво отказаха коментар пред SunSport, докато не съберат повече информация и не могат да дадат напълно информирана реакция.

