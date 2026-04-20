Девет медала за България от Европейското по бразилско джу джицу за деца в Дъблин

Девет медала спечелиха българите от Европейско първенство по бразилско джу джицу в Дъблин (Ирландия). Състезателите на Twisted Jiu Jitsu се завърнаха с отличия от European Kids IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2026, едно от най-престижните международни състезания за деца в Европа.

В състезанието участваха 17 деца от Twisted Jiu Jitsu, които завоюваха общо девет медала:

златни медали

Климент Морозов - YELLOW / Teen 1 / Male / Super-Heavy (65.00kg)

Белослава Лилова - YELLOW / Junior 2 / Female / Feather (36.20kg)

сребърни медали

Борис Гърнев - GREY / Pee-Wee 2 / Male / Medium-Heavy (36.20kg)

Андрей Михтарски - YELLOW / Pee-Wee 3 / Male / Medium-Heavy (39.30kg)

Николай Иванов - GREY / Pee-Wee 1 / Male / Middle (30.20kg)

бронзови медали

Светослав Георгиев - ORANGE / Teen 2 / Male / Middle (56.50kg)

Хана Панайотова - YELLOW / Teen 1 / Female / Heavy (60.50kg)

Мартин Нинов - YELLOW / Teen 1 / Male / Heavy (60.50kg)

Янко Иванов - GREY / Junior 1 / Male / Feather (33.20kg)

„Участието на подобно ниво изисква сериозна подготовка и постоянство. За децата това беше ценен опит срещу силна международна конкуренция. Гордеем се с усилията им и с начина, по който представиха клуба и България“, каза Иван Димитров, главен треньор в детската школа на Twisted.

Включването в подобни международни турнири е важна част от развитието на младите състезатели и изграждането на увереност и отборна принадлежност у децата още от ранна детска възраст.

„Международните състезания са важна част от развитието на младите състезатели. За пореден път представиха Twisted като част от Caio Terra Association (CTA) на международна сцена, а резултатите са отражение на постоянството на децата и работата на целия ни екип“, допълни Борислав Кирилов, един от основателите на спортен клуб Twisted Jiu Jitsu.

Клуб Twisted Jiu Jitsu развива една от активните детски школи по бразилско джу джицу у нас, като подготвя състезатели за участие в национални и международни турнири. Клубът има дългогодишна история в развитието на джу джицу общност, която обединява начинаещи и напреднали трениращи, за които BJJ е не само спорт, а начин на живот.