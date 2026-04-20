  Световната купа по бокс в Бразилия започва с един български мач

Световната купа по бокс в Бразилия започва с един български мач

  20 апр 2026 | 17:40
Световната купа по бокс в Бразилия започва с един български мач

Пътят към медалите на Световната купа в Бразилия вече е начертан. Националните ни отбори, водени от треньорите Жоел Арате и Борислав Георгиев, научиха имената на първите си съперници на изключително престижния турнир във Фоз до Игуасу. Участие в надпреварата ще вземат медалисти от олимпийски игри, световни и континентални първенства. Сред тях и водещите български боксьори, които са готови да покажат най-доброто от себе си и отново да радват с изявите си.

В днешната програма ще има един мач с българско участие. Семион Болдирев, пети от Световното първенство в Ливърпул, ще има много тежка задача. 19-годишният ни талант ще боксира при 90-килограмовите срещу Емра Яшар. Съперникът му от Турция е действащ двукратен европейски шампион за мъже до 23 години. Мачът им е днес, около 20:00 часа българско време.

Първи съперници на българските боксьори във Фоз до Игуасу:

На 20 април

Семион Болдирев (90 кг) – Емра Яшар (Турция)

На 21 април

Златислава Чуканова (51 кг) – Михаела Бадеску (Румъния)

Викторио Илиев (65 кг) – Хюго Барон (Мексико)

Йордан Морехон (+90 кг) – Хавиер Крус (Мексико)

На 22 април

Венелина Поптолева (54 кг) – Лорън Маки (Англия)

Ергюнал Себахтин (50 кг) – Дани Касерес (Доминикана)

Уилиам Чолов (80 кг) – Бернал (Испания)/Офори (Канада)

На 23 април

Ясен Радев (55 кг) – Габор (Унгария)/Сантиаго (Аржентина)

На 24 април

Рами Киуан (75 кг) – Силва (Бразилия)/Ел Масмуди (Мароко)

