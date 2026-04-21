Атланта шокира Никс с обрат в последната четвърт

Атланта Хоукс изненада Ню Йорк Никс насред "Медисън Скуеър Гардън" със 107:106, изравнявайки серията от първия кръг на плейофите на 1-1 победи, преди мачовете да се преместят в Атланта.

Въпреки че домакините водеха убедително с 14 преди началото на последната четвърт, това не бе достатъчно, за да си гарантират победата.

За "Ястребите" Си Джей МакКълъм бе в основата на обрата като се отличи с 32 точки, 3 борби и 6 асистенции, превръщайки се в най-възрастния играч на Хоукс с 30 точки в плейофите. За отборът от "Ябълката" Брънсън бе най-резултатен с 28 точки, а Оу Джи Ануноби, който бе под съмнение за мача, добави 14.

Гошо Методиев

Снимки: Gettyimages