Атланта шокира Никс с обрат в последната четвърт

  • 21 апр 2026 | 11:25
Атланта Хоукс изненада Ню Йорк Никс насред "Медисън Скуеър Гардън" със 107:106, изравнявайки серията от първия кръг на плейофите на 1-1 победи, преди мачовете да се преместят в Атланта.

Въпреки че домакините водеха убедително с 14 преди началото на последната четвърт, това не бе достатъчно, за да си гарантират победата.

За "Ястребите" Си Джей МакКълъм бе в основата на обрата като се отличи с 32 точки, 3 борби и 6 асистенции, превръщайки се в най-възрастния играч на Хоукс с 30 точки в плейофите. За отборът от "Ябълката" Брънсън бе най-резултатен с 28 точки, а Оу Джи Ануноби, който бе под съмнение за мача, добави 14.

Гошо Методиев

Ето какво се случи в НБА през изминалата нощ

Борислав Младенов най-резултатен за победа на Виена Баскет

Невероятен кош в Перник, ето какво се случи тази вечер в Sesame НБЛ

Йокич и Уемби поведоха надпреварата за годишните награди в НБА

Суперзвездата на Панатинайкос показа уважение към Везенков и го посочи за MVP на Евролигата

Септември 97 спечели бронз в Адриатическата лига за момичета до 15 години

Лудогорец и ЦСКА насочват поглед към Купата

Световното първенство ще бъде истински кошмар за феновете

Продадоха над 11 000 билета за дербито за по-малко от 24 часа

Реал Мадрид ще опита да запази интригата в битката за титлата в Ла Лига

Интер и Комо ще определят първия финалист за Купата на Италия

Челси трябва спешно да се върне към победите, за да остане в битката за ШЛ

