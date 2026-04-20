Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  • 20 апр 2026 | 10:16
  • 166
  • 0
Над 1 млн. в Северен Рейн-Вестфалия гласуваха дали да домакинстват на Олимпийски игри

Около 1,4 милиона души в германската провинция Северен Рейн-Вестфалия участваха в референдум за кандидатура за домакинство на Олимпийски игри, заяви министър-председателят на провинцията Хендрик Вуст, като избирателната активност в целия регион е предварително оценена на 32%, пише агенция ДПА.

В Кьолн - „водещият град“ за кандидатурата, избирателната активност е била 40,5%. Резултатите все още не са налични.

Избирателната активност показва, че планираната кандидатура на Северен Рейн-Вестфалия е на солидна основа, коментира Вуст, който каза още, че може да се предположи, че мнозинството е подкрепило кандидатурата. „Днес е ден на жива демокрация“, добави Хендрик Вуст.

В 17 общини, където се планира провеждането на Игрите, гражданите можеха да гласуват до неделя дали техният район трябва да бъде част от кандидатура за Олимпийските и Параолимпийските игри през 2036-а, 2040-а или 2044 година.

Повече от 4 милиона избиратели с право на глас успяха да гласуват изключително чрез пощенска бюлетина.

Северен Рейн-Вестфалия е един от четирите претендента за олимпийската кандидатура на Германия. Мюнхен вече постигна ясно мнозинство на референдум миналата година. Хамбург ще проведе гласуване в края на май, а Берлин се освободи от публично гласуване.

Следвай ни:

  • 410
  • 1
  • 824
  • 0
  • 11490
  • 7
  • 41505
  • 28
  • 21620
  • 3
  • 1486
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

  • 7132
  • 12
  • 9925
  • 27
  • 7677
  • 6
  • 6923
  • 6
  • 3117
  • 0
  • 1639
  • 1