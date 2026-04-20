Григор срещу квалификант или "щастлив губещ" на старта в Мадрид

Григор Димитров ще се изправи срещу квалификант или "щастлив губещ" от пресявките в първия кръг на турнира от категория "Мастърс" в Мадрид, определи жребият за престижната надпревара на клей в испанската столица.

Името на съперника на 34-годишния хасковлия ще стане ясно допълнително, а ако преодолее първото препятствие, най-добрият ни тенисист ще срещне поставения под №17 в схемата Лърнър Тиен. 20-годишният американец се класира по право за втория кръг.

През миналата година Димитров достига до 1/8-финалите в Мадрид. Най-доброто му постижение на турнира в испанската столица е четвъртфинал през 2015 година, когато похода му спира Рафаел Надал.

Снимки: Imago